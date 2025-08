'Tsunoda is de slechtste teamgenoot van Verstappen ooit'

Yuki Tsunoda is sinds de Japanse Grand Prix de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Japanner heeft het enorm zwaar, en volgens Jacques Villeneuve is hij de slechtste teamgenoot die Verstappen heeft gehad bij Red Bull.

Tsunoda werd na twee Grands Prix aangewezen als de vervanger van de teleurstellende Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander was volledig door het ijs gezakt, en bij Red Bull hadden ze het idee dat de meer ervaren Tsunoda het beter zou doen. Niets bleek echter minder waar te zijn, want Tsunoda was amper in staat om Verstappen bij te houden.

Sterker nog, Tsunoda worstelt vrijwel elk weekend met zijn auto en hij blijft regelmatig steken in Q1 in de kwalificaties. Hij staat momenteel op de achttiende plaats in het wereldkampioenschap met slechts 10 WK-punten achter zijn naam. Alleen Oliver Bearman, Franco Colapinto en Jack Doohan hebben het dit seizoen slechter gedaan.

'Slechtste teamgenoot tot nu toe'

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve is keihard voor Tsunoda. Bij Vision4Sport spreekt de Canadees zich uit: "Tsunoda is waarschijnlijk de slechtste van allemaal tot nu toe. Veel mensen zeggen dat het oneerlijk is, en dat de auto voor Max is gemaakt. Maar Max is misschien de enige die het team goede feedback geeft. Dus ja, ze ontwikkelen de auto, zodat hij steeds beter wordt voor hem."

Uitzonderlijke coureurs

Villeneuve gaat verder met zijn verhaal: "Ze proberen het de nummer twee-coureur niet moeilijk te maken. Het punt is, er zijn er niet zoveel als Max. Als je kijkt naar het verleden, dan waren er meer dan één van zijn niveau in de paddock. Nu zijn er veel goede coureurs, in plaats van een paar. Je hebt geen uitzonderlijke coureurs meer, dus Max valt echt op. Het is dus moeilijk om iemand naast hem te zetten."

"Als alle coureurs die tegen elkaar strijden 'slechts' goed zijn, zien ze er bij elkaar allemaal geweldig uit. Totdat je iemand als Max tegenkomt en denkt: 'Oké, misschien zijn ze allemaal niet goed genoeg!' Dus, is het een feit dat alle coureurs die tot nu toe met Max zijn gekoppeld allemaal gemiddelde coureurs waren?"