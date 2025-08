Wolff hint op contractverlenging van Russell

Het team van Mercedes sloot de eerste seizoenshelft af met een mooie derde plaats voor George Russell in Hongarije. De Brit gaat de zomerstop in met een goed gevoel, al heeft hij nog steeds geen contract voor 2026 op zak. Volgens Toto Wolff komt alles goed.

De toekomst van Russell was in de afgelopen maanden regelmatig het onderwerp van gesprek. De Brit is bezig met zijn beste seizoen uit zijn loopbaan, maar dat levert hem nog geen zekerheid op voor de komende jaren. Russells aflopende contract bij Mercedes is nog niet verlengd, en ook zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli heeft officieel gezien geen zekerheid voor 2026.

Bij Mercedes lijkt niemand te twijfelen aan de toekomst van de twee coureurs. Max Verstappen werd in de afgelopen weken nog gezien als iemand die Russell kon vervangen, maar de Nederlander maakte op donderdag zelf een einde aan alle geruchten.

Verstappen stelde dat hij 'gewoon' bij Red Bull blijft, en dat zorgt ervoor dat alles open ligt voor Russell. Een officiële bevestiging van een contractverlenging is er echter nog steeds niet, en dat zorgt voor vragen. Russell lijkt zich echter geen zorgen te maken, en ook teambaas Toto Wolff blijft er rustig onder.

'Niemand hoeft zich zorgen te maken'

De Oostenrijker liet zich na afloop van de Hongaarse Grand Prix uit over de situatie. Voor de camera van de Duitse tak van Sky Sports stelde Wolff iedereen gerust over de zaak toen hij werd gevraagd naar zijn coureurs: "Alles is in orde. Niemand hoeft te bibberen, niemand hoeft zich ergens zorgen over te maken."

Wanneer Mercedes naar buiten komt met nieuws over de toekomst van Russell en Antonelli, is nog steeds zeer onduidelijk. De Duitse renstal wachtte in het verleden wel vaker langer met het bekendmaken van hun plannen voor de toekomst.