Marko gelooft niet langer in titelstunt van Verstappen

Max Verstappen kende afgelopen weekend een teleurstellende Hongaarse Grand Prix. Hij kwam slechts als negende over de streep, en zijn achterstand op de McLarens in het wereldkampioenschap groeide. Ook Helmut Marko moet inmiddels toegeven dat de wereldtitel voor Verstappen uit zicht is.

Verstappen gaf weken geleden al aan dat hij een vijfde wereldtitel uit zijn hoofd heeft gezet. Red Bull-adviseur Helmut Marko bleef vertrouwen houden, en hij geloofde in een wonder. Na het rampzalige weekend in Hongarije is de achterstand van Verstappen op kampioenschapsleider Oscar Piastri opgelopen tot 97 punten. De Nederlander moet in zijn spiegels gaan kijken, want George Russell staat nog maar vijftien puntjes achter hem.

Kan Verstappen nog wereldkampioen worden?

Na afloop van de Hongaarse Grand Prix werd teamadviseur Marko door de internationale media gevraagd naar de titelkansen van Verstappen. Voor het eerst dit jaar gaf Marko aan dat de titel nu definitief uit zicht is: "Het is duidelijk onmogelijk!"

'Inhalen was erg moeilijk'

Marko geeft aan dat Red Bull een aantal foutjes heeft gemaakt in Hongarije. Balend gaat de Oostenrijker verder met zijn verhaal over de zaak: "Ik denk dat één pitstop beter was geweest, omdat inhalen erg moeilijk was. Misschien was een zesde of zelfs een vijfde plaats mogelijk, maar het grappige was dat Max twee of drie keer dezelfde rondjes reed als de koplopers. Maar we denken wel te weten wat er precies mis ging."

De strategie van Red Bull

Marko wijst naar de strategie. Verstappen maakte immers twee pitstops, terwijl racewinnaar Lando Norris liet blijken dat een eenstopper de ideale strategie was. Marko gaat balend verder met zijn verhaal: "Bij de eerste pitstops waren de banden op. En bij de tweede pitstop dachten we dat we konden inhalen. Maar zoals we voor een paar rondjes zagen, de snelheid was er wel, maar toen was het al snel voorbij."