Verstappen mag opgelucht ademhalen en ontloopt straf

Max Verstappen heeft definitief geen straf ontvangen voor zijn moment met Lewis Hamilton in de Hongaarse Grand Prix. De Nederlander moest zich melden bij de stewards, omdat ze vonden dat hij mogelijk Hamilton van de baan had geforceerd. Dat bleek echter niet het geval te zijn.

Verstappen en Hamilton moesten zich melden om het moment te bespreken. Hamilton zag echter af van zijn recht om zijn kant van het verhaal te geven, en Ferrari stuurde een ander teamlid. Bij de stewards werd besloten dat Verstappen niets verkeerd had gedaan, en er volgt dan ook geen straf. Verstappen blijft hierdoor negende.

Wat gebeurde er?

Verstappen moest zich melden voor een opvallend moment tijdens de race. Na zijn eerste pitstop was hij in het verkeer vast komen te zitten, en haalde hij een aantal coureurs in. Hij waagde ook een poging bij Hamilton, en drukte zijn Red Bull naast de Ferrari in bocht 4. Hamilton ging hierbij echter van de baan af, en de stewards keken of Verstappen dit had veroorzaakt.

Hamilton afwezig

Verstappen en Hamilton moesten zich bij de stewards melden om dit incident te bespreken. Opvallend genoeg koos Hamilton ervoor om geen gebruik te maken van zijn spreekrecht, en Ferrari stuurde een vertegenwoordiger naar de stewards.

Duidelijke verklaringen

De stewards lieten weten dat Verstappen stelde dat hij bij het uitkomen van bocht 3 momentum te pakken had door zijn versere banden. Hij gebruikte dit momentum om een actie in te zetten in bocht 4. Verstappen stelde dat hij de volledige controle had over zijn auto, en dat hij genoeg ruimte liet voor Hamilton. Toen Hamilton van de baan schoot, koos Verstappen ervoor om gebruik te maken van de ruimte op de baan.

De vertegenwoordiger van Ferrari liet bij de stewards weten dat Hamilton zelfstandig van de baan schoot, en dat er geen contact was. De stewards zijn het eens met deze lezing, en stellen dat er niemand van de baan werd geforceerd, er wordt dan ook geen straf uitgedeeld.