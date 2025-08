Brown trots op McLaren: "Ze verdienen een vakantie"

Zak Brown zag zijn coureurs opnieuw een 1-2 behalen. Ook in Hongarije wisten de McLaren-coureurs samen op het podium te eindigen. Lando Norris won de race, maar minder dan een seconde later kwam Oscar Piastri als tweede over de finishlijn.

Het is al de zevende keer dit seizoen dat de McLaren-coureurs op de bovenste twee trede staan van het podium. Ook is het al de vierde keer op rij dat de McLaren-coureurs dit behalen.

Perfecte dag

Volgens Zak Brown was vandaag echt de perfecte dag: "Vandaag was echt een perfecte dag. De strategie, het splitsen van de strategie, wat niet zo was, uit het plan voor de start. Pitstops waren geweldig."

Ondanks een slecht begin won Norris wel: "Lando had geen goede eerste ronde. Dat zette hem natuurlijk wel wat achter. Dus we wisten niet zeker of we het zouden redden, maar het scheelde niet veel aan het eind. Geweldig om hem te zien racen en ja, heel trots op iedereen in het team vandaag."

Vechten

Beide McLaren-coureurs waren aan het vechten om de overwinning. Het viel echter de kant van Norris op: "Ze vochten hard, maar ze gingen ervoor. En Oscar reed natuurlijk op frissere banden, met een andere strategie. Ik ben erg trots op het team. We lieten ze racen zoals we hadden afgesproken, en ze gaven alles wat ze konden. En deze keer viel het Lando's kant op. Ze hebben het geweldig gedaan."

Op de vraag of Brown het spannend vond zei hij: "Ja. Het was erg spannend, een beetje zenuwslopend, maar ook erg enthousiast." Zak Brown wil nu vooral eerst vakantie gaan vieren: "Ik denk dat iedereen wel aan een vakantie toe is. Dat is wat we nu gaan doen en daarna naar Nederland." McLaren staat nog steeds eerste met een voorsprong van 299 punten op nummer twee Ferrari.