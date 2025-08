Marko kondigt belangrijk Red Bull-nieuws aan nieuwe teleurstelling

Het team van Red Bull Racing kende een dramatische Hongaarse Grand Prix. Max Verstappen werd slechts negende, en hij kampte met veel problemen. Helmut Marko baalt als een stekker, en hij kondigt nog maar eens een stapeltje updates aan.

Verstappen begon de race op de achtste plaats, en verloor bij de start direct een positie. Hij wist de schade te herstellen met een paar prachtige inhaalacties, en leek zich naar voren te kunnen werken. Red Bull haalde hem opvallend vroeg naar binnen, en Verstappen belandde in het verkeer. Hij moest weer gaan vechten, en viel door zijn tweede pitstop nog verder terug.

Maakte Red Bull een tactische fout bij Verstappen?

Bij Red Bull was na afloop de teleurstelling zeer groot. Ook teamadviseur Helmut Marko baalde, en hij sprak zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Het was een spannende race, vooral of je één of twee pitstops moest maken."

"We hebben echter allemaal gezien dat de winnaar één stop maakte, de meeste coureurs in de top tien beter gezegd. Onze snelheid was er gewoon niet, al denk ik dat het iets beter zou zijn geweest met één pitstop. Maar we moeten eigenlijk al blij zijn dat we niet zijn ingehaald."

Red Bull zoekt naar oplossingen

Red Bull heeft nu bijna een maand de tijd om na te denken over de problemen. Ze zullen dat wel moeten doen vanaf hun strandbedje, maar dat zal ze weinig uitmaken. Ze hebben iets nodig om eind deze maand weer de aanval te kunnen openen op het circuit van Zandvoort.

Marko stelt dat Red Bull daar in ieder geval met een paar updates zal komen: "We hebben nu meer consistentie nodig, en we nemen een paar kleine updates mee. Hopelijk zullen we dan ook terugkeren naar onze juiste vorm en nemen we dan onze plaats achter de McLarens weer in."