McLaren-coureurs vechtend de zomerstop in: "Norris moest een fout maken"

Oscar Piastri is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Hongarije. De Australiër startte als tweede achter Charles Leclerc, maar zag zijn teamgenoot nog geen seconde eerder de finishlijn bereiken.

In gesprek met de Formule 1-verslaggever van dienst vertelt Oscar Piastri over zijn race. De Australiër was in gevecht met zijn teamgenoot tot en met de laatste ronde, maar eindigde toch net achter hem.

Hard gewerkt

Volgens Oscar Piastri had hij hard gewerkt. De Australiër kwam van twaalf seconden terug naar Lando Norris toe, maar wist hem net niet in te halen: "Ik heb zo hard gepusht als ik kon. Weet je, ik denk dat toen ik Lando zag een inhaalmanoeuvre wilde uitvoeren. Ik wist dat ik op de baan moest inhalen, wat hier veel makkelijker gezegd dan gedaan is. Dus ja, ik heb een paar dingen geprobeerd."

"Het was hoe dan ook een gok. En vandaag zitten we helaas gewoon aan de verkeerde kant. Het team heeft geweldig werk geleverd", aldus Piastri tijdens zijn post-race-interview met de Formule 1.

Blij met de auto

Dat McLaren een geweldige raceauto heeft gebouwd, is geen geheim meer, maar Oscar Piastri is ondanks zijn tweede plek ook dit weekend heel tevreden met zijn auto: "De auto kwam echt tot leven in de tweede helft van de race. En ja, de auto is het hele weekend geweldig geweest. Dus, bedankt aan het team en ja, ik kijk uit naar een paar weken rust."

"Ik denk dat ik minstens een paar tienden dichterbij had moeten zijn, en daarvoor was een fout van Lando nodig. Ik had het gevoel dat dat mijn beste kans zou zijn. Weet je, je wilt het nooit proberen te bewaren voor de volgende ronde en dan komt het nooit. Dus ik dacht dat ik het in ieder geval zou proberen en, ja, niet helemaal."