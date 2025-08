Verstappen begint met lage verwachtingen aan Hongaarse GP

Max Verstappen moet vandaag de schade proberen te beperken in Hongarije. Na een slechte kwalificatie moet hij de race vanaf de achtste plaats gaan starten, en Verstappen weet dat het zwaar gaat worden. Hij heeft geen idee hoe goed zijn RB21 zal zijn in de race.

Verstappen worstelt al het hele raceweekend met zijn Red Bull-bolide. De Nederlander stelde tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie dat het voelde alsof hij op ijs reed, en ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda kwam met vergelijkbare klachten. Red Bull heeft het lastig, en ze lijken niet te weten wat de oorzaak is van de problemen.

Verstappen zal zich vandaag langs de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll en de Sauber van Gabriel Bortoleto moeten worstelen, om in de buurt te komen van zijn concurrenten. Hoe goed zijn wagen is, weet Verstappen niet.

Lastige race?

Tijdens de build-up werd hij gevraagd naar de potentie van zijn auto: "Dat is een beetje lastig om te weten op dit moment. Het is voor ons al het hele weekend heel erg lastig. We gaan ons best er voor doen, en we hopen dat we een paar auto's voor ons kunnen inhalen en dat we niet te veel in onze spiegels moeten kijken."

Wat is er mogelijk voor Verstappen?

Verstappen wil ook niet te vroeg juichen. De viervoudig wereldkampioen zal het rustig gaan afwachten, en hij is er verder heel duidelijk over: "De tijd zal het ons vertellen, de zon komt nu om de hoek kijken, en dat zorgt ervoor dat het ook een stukje warmer zal zijn."

Gevraagd of hij moet vechten met de Aston Martins en Bortoleto of dat hij kan vechten met de andere topteams, reageert hij eerlijk: "Ik denk dat dat zwaar zal zijn, maar natuurlijk moeten we gaan proberen om met hen te vechten."