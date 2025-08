Tsunoda luidt noodklok en wijst groot Red Bull-probleem aan

Yuki Tsunoda viel gisteren in Q1 al af. De Japanner was niet te spreken over zijn kwalificatie in Hongarije en heeft heel wat verbeterpunten voor in de toekomst. De Japanner is van mening dat Red Bull Racing heel wat moet verbeteren.

Volgens Tsunoda had hij een probleem in Hongarije dat te voorkomen was. De Japanner noteerde zestiende tijd, en start de race vanuit de pitlane. De Japanner was slechts twee tienden langzamer dan Max Verstappen, maar het was niet genoeg om door te gaan naar Q2.

Verbeterpunten

Yuki Tsunoda heeft heel wat verbeterpunten voor Red Bull, zo vertelt hij aan Motorsport.com: "De balans van de auto zelf voelt niet slecht", benadrukt Tsunoda. "Maar het gripniveau dat de auto biedt is héél, héél laag. Het is niet het niveau dat we normaal voelen."

"De afgelopen dagen zat er wel iets positiefs in aan onze kant van de garage, want we zaten consistent dichter bij Max. In sommige sessies zaten we zelfs vóór hem. Dat is dus iets positiefs om mee te nemen, maar tegelijk is het nog steeds niet makkelijk voor ons team."

Beter dan vrijdag?

Op de vraag of het beter ging dan vrijdag antwoordde Tsunoda ontkennend: "Niet echt. Ik denk niet dat we het grootste probleem hebben kunnen oplossen. We hebben iets veranderd in VT3 en dat heeft ons eigenlijk een stap teruggebracht aan onze kant van de garage. Een klein probleem dat we hadden, denken we, hadden we kunnen vermijden. Het lag volledig binnen onze controle. Dat soort dingen mogen gewoon niet gebeuren."

"We moeten ons op dat vlak echt verbeteren in de toekomst. Want dat heeft ervoor gezorgd dat we met een vertekend beeld naar de kwalificatie gingen. We wisten eigenlijk niet goed wat voor auto we zouden krijgen en dat is frustrerend."

Dichtbij Verstappen

"Zoals ik zei: ik zat het hele weekend dicht bij Max. In sommige sessies zelfs vóór hem. En ik merkte dat er echt pieken zaten aan mijn kant van de auto. Dus het is frustrerend om Q2 te missen, maar hij lag er ook bijna uit. Dat is dus iets waar ik toch trots op kan zijn", zo eindigt Yuki Tsunoda. De Japanner staat momenteel zeventiende in het wereldkampioenschap met tien punten.