Marko spreekt Verstappen tegen en hoopt op regen

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben tot nu toe een lastig weekend in Hongarije. De trainingen gingen niet goed en ook de kwalificatie was niet op het niveau dat van Red Bull wordt verwacht. Max Verstappen start vandaag vanaf de achtste plaats, en Helmut Marko vestigt hoop op een regenrace. Dat is opvallend, aangezien Verstappen juist géén regen wil.

Max Verstappen weet het gat naar de McLaren-coureurs tot nu toe niet te dichten. Ook in Hongarije komt de Nederlander maar liefst drie tienden te kort op zijn concurrenten. De Nederlander start achter beide Aston Martin-coureurs en Gabriel Bortoleto.

'Regen kan alles veranderen'

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt Verstappen nog kans als het gaat regenen. In gesprek met het Oostenrijkse ServusTV zegt de Red Bull-adviseur: "We zijn aanzienlijk dichterbij gekomen, de achterstand is gehalveerd. Verrassend genoeg waren we sneller op de gebruikte banden dan op de nieuwe banden, dus dat laat wel zien dat er nog iets niet klopt. Maar ja, P8. Ik weet niet wat het weer ons op de zondag nog gaat brengen."

"Als het nog een beetje gaat regenen, kan het nog een bewogen race worden, maar we mogen nu niets meer veranderen, op de vleugelafstelling na. Ik denk nu dus niet zo optimistisch", zo verklaart Marko zijn optimisme voor een positief resultaat van Max Verstappen.

Geen overtuiging

Helmut Marko durft niet met overtuiging te zeggen of de dalende temperatuur invloed had op de kwalificatieresultaten: "Nou, dat weten we eerlijk gezegd niet. Maar het was in ieder geval op alle vlakken een stap vooruit. En deze race zit altijd vol verrassingen; we hebben hier al zeer intense gevechten gezien. Laten we dus eens kijken hoe zich dat tijdens de race ontwikkelt."

Max Verstappen staat nog steeds derde achter Oscar Piastri en Lando Norris in het wereldkampioenschap. De Nederlander mist momenteel 81 punten vergeleken met kampioenschapsleider Oscar Piastri en 65 punten met Lando Norris.