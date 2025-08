Pessimistische Verstappen hoopt dat het niet gaat regenen

Max Verstappen kende vandaag een rampzalige kwalificatie in Hongarije. Op de Hungaroring kwam hij niet verder de achtste tijd, en hij heeft geen hoge verwachtingen voor de rest van het weekend. Verstappen hoopt ook dat het morgen droog blijft.

Verstappen en Red Bull zijn tot nu toe bezig met een teleurstellend weekend. In Hongarije wisten ze na de vrije trainingen al niet wat er aan de hand was, en ze begonnen dan ook zonder hoop aan de kwalificatie. Yuki Tsunoda viel al af in Q1, en Verstappen bereikte met de hakken over de sloot Q3. Hij noteerde slechts de achtste tijd, en stelde na afloop dat er iets fundamenteels mis is.

Slechtste race sinds Italië

Na afloop was Verstappen niet happy. Hij stelde bij de internationale media dat het zijn slechtste weekend is sinds de Italiaanse Grand Prix van vorig jaar: "Het is nog niet lang geleden... Monza was ook echt slecht. Ik heb er ook weinig vertrouwen in dat het tijdens de Grand Prix een stuk beter gaat. Ik heb gewoon geen grip, dus dan ben je alleen maar aan het glijden. Ik heb ook meer bandenslijtage hier, dus dat werkt ook niet echt mee."

Verstappen hoopt dat het droog blijft

Tijdens het tweede gedeelte van de kwalificatie begon het te regenen. Dit zorgde even voor wat twijfels bij de teams en de coureurs. Morgen kan het ook gaan regenen, al lijkt het er momenteel op dat het gaat regenen vóór de race. Het weerbeeld kan nog gaan veranderen, en Verstappen is normaal gesproken heel erg sterk in de regen.

Verstappen gaat echter geen regendansje doen, hij stelt dat dit niet gaat helpen: "Ik had nooit verwacht dat dit ons beste weekend zou worden, maar dit was wel te lastig. Met het gevoel dat ik nu in de auto heb, hoop ik ook zéker dat het niet gaat regenen."