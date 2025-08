George Russell onthult waarom de pole position verspeelde

George Russell noteerde gisteren in de kwalificatie in Hongarije de vierde tijd. De Mercedes-coureur kwam net te kort voor de pole position, en daar baalde hij flink van. Russell stelde dat hij wist wat er precies mis was gegaan.

Russell en zijn team Mercedes hadden voor dit weekend de nodige aanpassingen doorgevoerd. Na het rampzalige weekend in België moest er iets gebeuren, maar in de kwalificatie op de Hungaroring ging het nog steeds niet helemaal naar wens. Andrea Kimi Antonelli viel af in Q2, terwijl het voor Russell ook niet makkelijk was om door te stoten naar Q3.

In Q3 kon Russell meestrijden om de pole position. Hij ging de strijd aan met Charles Leclerc en de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Russell kwam uiteindelijk 0,053 seconde te kort, en moest genoegen nemen met de vierde tijd.

Waar verloor Russell de meeste tijd?

Het lijkt erop dat Russell veel tijd is verloren in bocht veertien, en dat gaf hij bij de internationale media toe: "Ja, ik denk dat ik dat heb gedaan. Ik verloor daar drie tienden. De wind was sterk gedraaid en vlagerig. Die bocht was heel erg anders dan in Q2, maar ik had moeten reageren. Ik wist dat de wind anders was, en ik had veel minder downforce in deze bocht."

Russell accepteert zijn verlies

Russell nam zijn verlies, en hij was er eerlijk over: "Maar goed, dat is de realiteit. Ik had moeten reageren, en dat heeft me vandaag veel gekost. Maar als je er met elke coureur over gaat praten, dan geven ze je een reden waarom ze de pole position zijn misgelopen, want niemand heeft zijn persoonlijke beste tijd neergezet in Q3."

Russell deelt vandaag de tweede startrij met McLaren-coureur Norris. Russells teamgenoot Antonelli moet de Grand Prix vanaf de vijftiende plaats gaan starten.