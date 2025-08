"Marko onthult pijnlijke nieuwe realiteit voor Red Bull".

Het team van Red Bull Racing is bezig met een rampzalig weekend in Hongarije. Max Verstappen kwalificeerde zich als achtste, en niets lijkt te werken bij Red Bull. Teamadviseur Helmut Marko moet toegeven dat deze pijnlijke lezing klopt.

Al sinds de eerste vrije training loopt Red Bull ver achter op de concurrentie. Na de vrijdag hoopte Red Bull een oplossing te vinden, maar technisch directeur Pierre Waché gaf al aan dat ze niet echt wisten wat er aan de hand was. In de kwalificatie viel Yuki Tsunoda al af in Q1, terwijl Verstappen met veel geluk de achtste tijd wist te noteren.

Marko geeft pijnlijke beweringen toe

Waché stelde dit weekend dat niets lijkt te werken met de RB21, en Red Bull-adviseur Helmut Marko moet bij Motorsport.com balend toegeven dat dit klopt: "Jammer genoeg moet ik toegeven dat alles wat we maar kunnen aanpassen of veranderen niet heeft gewerkt. We hebben de situatie wel iets verbeterd, maar we weten zelf eigenlijk niet waarom."

Volgens Marko was het al een grote verrassing dat Verstappen Q3 wist te bereiken: "Q1 was zelfs al lastig. Yuki zat er slechts een tiende achter, en hij heeft het niet gered. Daarna is het wel iets verbeterd, en heeft Max het fantastisch gedaan. Echt fantastisch."

Pijnlijke realiteit

Dat het allemaal zo slecht gaat, is pijnlijk. Het feit dat Marko blij is met de achtste tijd van Verstappen, is opvallend. Het is de pijnlijke realiteit waar Red Bull nu in leeft, en voor Marko is dit ook veel slechter dan hij had gedacht: "Dit is ook compleet nieuw voor ons. De hele kwalificatie konden we geen grip vinden."

De grote verrassing

Marko werd overigens ook verrast door de pole position van Charles Leclerc: "Ik dacht dat niemand de McLarens zou kunnen pakken. Ze waren in iedere sessie dominant, dus dit kwam als een enorm verrassing. Ineens, boem, daar was Charles. De lagere temperaturen lijken ook een grote invloed te hebben gehad."