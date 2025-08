Alonso deelt Aston Martin-geheim: "Dat komt door de coureur!"

Fernando Alonso was één van de grote verrassingen van de kwalificatie in Hongarije. Door een geweldig rondje mag hij de Grand Prix van vandaag als vijfde starten, en dat is opvallend. Als Alonso wordt gevraagd hoe dit komt, reageert hij gevat.

Alonso werd afgelopen week 44, maar hij liet in de kwalificatie zien dat hij het spelletje nog niet verleerd is. De Aston Martin leek te vliegen, en Alonso en zijn teamgenoot Lance Stroll duelleerden om de toptijden met de grote jongens. Het eindresultaat was een vijfde tijd voor Alonso, en een zesde tijd voor Stroll. Het kwam voor veel mensen als een daverende verrassing, aangezien Aston Martin vorige week in België nog door het ijs zakte.

Grote grijns

Na afloop van de kwalificatie werd Alonso door Sky Sports gevraagd wat de oorzaak was van deze topprestatie. Met een grote grijns reageerde hij: "Dat komt natuurlijk door de coureur! De auto was veel beter dit weekend. We moeten nog begrijpen waarom, want vijf, zes dagen geleden stonden we nog negentiende en twintigste in Spa. En nu staan we ineens op de vijfde en de zesde plaats!"

Wat is het voordeel van het circuit?

Alonso denkt dat ook de karakteristieken van de Hungaroring gunstig zijn voor Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen legt dat uit: "De auto's zijn niet al te veel veranderd, dus het lijkt erop dat de lay-out of de karakteristieken van deze baan beter bij ons pakket passen. We moeten dus zeker ons resultaat maximaliseren tijdens dit soort weekenden. Dan kunnen we die informatie ook voor de volgende paar races gebruiken."

Of Alonso deze plek gaat vasthouden in de race, is nog niet duidelijk: "Ik denk dat deze wel erg moeilijk gaat worden. Het zou fijn zijn als we onze startpositie kunnen verzilveren. De vijfde en zesde plaats leveren ons een goed aantal punten op voorafgaand de zomerbreak. Dat is daarom ook mijn doel."

"Er loert echter ook zeker gevaar. Er staan een paar snelle auto's achter ons, zoals Max Verstappen en Lewis Hamilton. Het wordt dus niet makkelijk."