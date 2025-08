Max Verstappen negeert Red Bull na nieuwe teleurstelling

Max Verstappen kende vandaag een rampzalige kwalificatie op de Hungaroring. De regerend wereldkampioen kwam niet veel verder dan de achtste tijd, en dat was een enorme teleurstelling. Verstappen had al snel door dat zijn tijd niet snel genoeg was, en hij bleef muisstil op de boordradio.

Verstappen en Red Bull hebben het het hele weekend al zeer zwaar in Hongarije. De RB21 gedraagt zich niet zoals men wil, en Verstappen liet tijdens meerdere sessies al weten dat het voelde alsof hij op ijs reed. Hij had geen grip, en bereikte met de nodige moeite het derde gedeelte van de kwalificatie.

Hoofdschuddende teleurstelling

In het derde gedeelte van de kwalificatie kon zich niet mengen in de strijd om de pole position. Hij had een grote achterstand op de snellere McLarens en Charles Leclerc. De Monegask pakte de pole position, en Verstappen had een achterstand van 0,356 seconden op de poletijd. Hij was nipt sneller dan de Racing Bulls van Liam Lawson en Isack Hadjar.

Verstappen baalde als een stekker, en dat liet hij in woord en gebaar weten direct na de kwalificatie. Toen Verstappen over de lijn kwam na zijn vliegende ronde, schudde hij direct zijn hoofd. Hij hield de omstandigheden op de baan in de gaten, maar wilde verder helemaal niets zeggen.

Doodse stilte

Tijdens zijn rondje naar de pitlane bleef Verstappen doodstil. Hij wisselde geen woord met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase, en reed snel terug naar de pits. Bij de internationale media deelde hij vervolgens zijn teleurstelling, en stelde hij dat er een fundamenteel probleem is met zijn RB21. Morgen gaat hij in de Grand Prix op jacht naar een zo goed mogelijk resultaat, het wordt een dag waarop Verstappen de schade zal moeten proberen te beperken. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda viel al af in Q1.