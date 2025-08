Marko houdt hoop op Houdini-act van Verstappen

Het team van Red Bull Racing kende een zware dag in Hongarije. Max Verstappen noteerde slechts de achtste tijd, terwijl Yuki Tsunoda al afviel in Q1. Helmut Marko heeft geen idee wat er aan de hand is, maar hij houdt wel hoop richting de Grand Prix van morgen.

In de derde vrije training bleek al dat Red Bull nog steeds kampte met grote problemen. Verstappen stelde dat het voelde alsof hij op ijs reed, en in de kwalificatie herhaalde hij die boodschap weer. De problemen waren groot, en Red Bull leek niet te weten wat er aan de hand was.

Kan Red Bull het nog omkeren?

Na afloop van de kwalificatie probeerde teamadviseur Helmut Marko nog positief te blijven bij de Duitse tak van Sky Sports: "Godzijdank hebben we nog iets gevonden. De achterstand op de koplopers is aanzienlijk kleiner geworden. Maar er klopt nog steeds iets niet, want we waren sneller met gebruikte banden. Dat laat zien dat er iets niet klopt."

Marko houdt hoop

Met Verstappen op de achtste plaats lijkt het haast onmogelijk te zijn om te dromen van een topresultaat. Marko doet dat echter wel: "Laten we nu eens kijken hoe dit zich verder ontwikkelt. Het is duidelijk dat de lagere temperatuur veel heeft veranderd. De pole van Charles Leclerc kwam min of meer uit het niets, dat was verbazingwekkend. Ik dacht dat niemand in staat was om McLaren op dit circuit te verslaan."

Twee pitstops?

Marko is dan ook glashelder als hij om een eindconclusie wordt gevraagd: "Het was een zware dag. Ik denk dat het misschien twee stops gaan worden. Yuki reed vorig jaar overigens in de punten door maar één stop te maken. Er is veel mogelijk, dat hebben we wel gezien in de Formule 2. Daar ging het er vrij heftig aan toe en werd er veel ingehaald. Opvallend genoeg lijk dat hier makkelijker te zijn dan in België."