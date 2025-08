Piastri uit het veld geslagen: "De wind veranderde ineens"

De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris werden gezien als de favorieten voor de pole position in Hongarije. Na een uurtje kwalificeren bleek de snelste auto niet oranje, maar rood te zijn. Charles Leclerc pakte de pole, en Piastri geeft toe dat hij dit niet had verwacht.

Piastri leek de grote favoriet voor de pole position te zijn. Hij had in zijn eerste run in Q3 een sterke ronde neergezet, en Lando Norris kon daar niet aan tippen. De Australiër kon zijn eigen rondetijd echter ook niet verbeteren, en de koudere baan zat hem overduidelijk dwars. Dat Leclerc de snelste tijd wist te rijden, kwam voor veel mensen als een enorme verrassing.

Wat ging er mis voor Piastri?

Na afloop moest ook Piastri nog even met zijn ogen knipperen. Hij baalde, en gaf tekst en uitleg bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Ik denk dat de wind ineens enorm veranderde. Het klinkt altijd pathetisch als je de wind de schuld gaat geven. Het draaide 180 graden van Q2 naar Q3, en dat betekende dat veel bochten volledig anders aanvoelden."

"Het was lastig in te schatten in dit soort omstandigheden, en we hebben het misschien niet op de juiste manier uitgevoerd. Ik was echt volledig verrast dat we niet sneller konden gaan dan dit."

Spannende race

Piastri maakt zich verder weinig zorgen, en hij zal morgen in de Grand Prix weer vol de aanval gaan openen: "De tweede plaats is nog steeds een goede plaats om te starten, en we gaan zien wat we morgen kunnen doen. Charles is al het hele weekend snel, en hij zat vanochtend dichterbij dan we hadden verwacht."

"Het is allemaal een klein beetje veranderd. Hij heeft het geweldig gedaan, dus mijn felicitaties gaan naar hem. Ik had niet verwacht dat ik tweede zou staan achter een Ferrari. Het wordt een leuke race morgen."