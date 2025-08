Drama dreigt voor Red Bull: wordt de kwalificatie een tranendal?

De kwalificatie op de Hungaroring gaat over iets meer dan een uur van start. In de vrije trainingen was het team van McLaren oppermachtig, terwijl de situatie bij Red Bull er heel anders uitzag. Een dramatisch weekend dreigt voor de Oostenrijkse renstal.

Op de vrijdag zag het er al niet goed uit bij Red Bull. Max Verstappen noteerde in de eerste twee vrije trainingen de negende en de veertiende tijd. De teleurstelling was groot, en Verstappen sprak na afloop van een 'zware dag'. Red Bull ging in de avonduren aan de slag, maar het leek er niet op dat ze de oplossing hadden gevonden.

Wat is er aan de hand?

Technisch directeur Pierre Waché gaf op vrijdagavond al aan dat Red Bull niet helemaal wist wat er aan de hand was. In de derde vrije training leek het er vanmiddag niet op dat Red Bull echt een oplossing had gevonden voor de problemen. Niet alleen Verstappen klaagde, ook Yuki Tsunoda wist het eventjes niet meer.

Verstappen bleef tijdens de derde vrije training hangen op de twaalfde plaats, terwijl Tsunoda slechts de negentiende tijd noteerde. De Japanner moest bijna twee seconden toegeven op de snelste tijd van Oscar Piastri, terwijl Verstappen 1,2 seconden te kort kwam.

Onderstuur

Verstappen klaagde steen en been over de problemen. Tijdens de sessie meldde hij zich op de boordradio: "Je probeert de achterkant van de auto te fiksen, en dat heb je weer zoveel onderstuur!" Op de onboardbeelden was ook te zien dat Verstappen worstelde met zijn wagen, en dat er snel iets moet gebeuren.

Drama dreigt voor Red Bull

Voor de kwalificatie van vanmiddag moet er nog veel gebeuren, anders dreigt er een enorm drama. Verstappen moet al maanden de kar trekken bij Red Bull, maar als ook hij het niet meer voor elkaar krijgt in de RB21, dan heeft de Oostenrijkse renstal écht een probleem.