Alle alarmbellen gaan af bij Red Bull: "Auto gedraagt zich anders dan verwacht"

Het team van Red Bull Racing heeft een rampzalige vrijdag achter de rug. Max Verstappen wist geen potten te breken in de eerste twee vrije trainingen, en hij reageerde enorm teleurgesteld. Technisch directeur Pierre Waché heeft geen idee wat er misging bij Red Bull.

Red Bull introduceerde dit weekend een aantal updates, en ze begonnen vol goede moed aan het raceweekend. In de eerste vrije training werd direct duidelijk dat Red Bull niet competitief was. Verstappen noteerde slechts de negende tijd, terwijl zijn teamgenoot Yuki Tsunoda niet verder kwam dan de zeventiende tijd.

In de tweede vrije training ging het van kwaad tot erger bij het team van Red Bull Racing. Verstappen en Tsunoda klaagde allebei over balansproblemen, en hun tijden vielen enorm tegen. Tsunoda noteerde een aardige negende tijd, terwijl Verstappen niet verder kwam dan de zeer teleurstellende veertiende tijd. Hij moest ruim een seconde toegeven op de snelste tijd van McLaren-coureur Lando Norris.

'Auto gedraagt zich niet zoals verwacht'

Bij Red Bull hebben ze geen idee wat er aan de hand is. Technisch directeur Pierre Waché zocht naar antwoorden in de preview van Red Bull: "Het was een erg moeilijke dag voor ons. De auto gedraagt zich momenteel niet zoals we hadden verwacht. We hebben tijdens beide vrije trainingen een aantal tests uitgevoerd, maar niets reageert echt zoals we hadden verwacht."

Lange nacht voor Red Bull

Volgens Waché krijgt Red Bull het nog druk in de avonduren. Er moet nog veel gebeuren met het oog op de kwalificatie: "We moeten alle tests die we hebben uitgevoerd vannacht en morgen voor de vrije training gaan analyseren. Momenteel zijn we niet competitief genoeg, dus er is nog veel werk te doen. We hopen dat we voor zaterdag een aantal goede oplossingen zullen vinden."

De achterstand op McLaren was zeer groot, en ook de Ferrari's en de Mercedessen lijken sneller te zijn.