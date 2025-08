Marko bedankt Verstappen: "Dat zal ik nooit vergeten"

Max Verstappen rijdt dit weekend in Hongarije zijn tweehonderdste Grand Prix voor het team van Red Bull Racing. Het is een unieke mijlpaal, en Helmut Marko is heel erg blij met zijn stercoureur. Hij is vooral dankbaar voor Verstappens loyale houding.

Verstappen lijkt dit jaar niet in aanmerking te kunnen komen voor zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander heeft een te grote achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Dat betekent echter niet dat hij opgeeft, en hij blijft elk weekend alles geven voor de Oostenrijkse renstal. Hij bevestigde eerder dit weekend dat hij bij Red Bull blijft, en dat er in de toekomst nog veel kan gebeuren.

Wat was Verstappens beste race?

Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt het in gesprek met De Telegraaf lastig om de beste race van Verstappen uit te kiezen: "Het is zo moeilijk om er iets uit te pikken, want we hebben samen zoveel mooie herinneringen. Maar zeker weten de regenraces die hij reed in Brazilië. En de eerste overwinning met een Honda-motor op de Red Bull Ring, in 2019."

Loyaal

Marko is vooral heel erg blij met het karakter van Verstappen. Hij heeft het altijd heel erg goed kunnen vinden met de familie Verstappen. De Oostenrijkse teamadviseur steekt dit dan ook niet onder stoelen of banken. Hij is heel blij met de samenwerking: "Hij is heel erg loyaal, en hij heeft karakter."

De steun van Verstappen

Verstappen steunde Marko vorig jaar toen er een schorsing dreigde voor de Oostenrijker. De teamadviseur is daar nog altijd zeer dankbaar voor: "Dat zal ik nooit vergeten. En je weet met de Verstappens dat ze rechtdoorzee zijn, en dat een handdruk vaak voldoende is. Figuurlijk dan, als ik zie hoeveel geld er vandaag de dag mee gemoeid is, dan is een contract tegenwoordig wel benodigd..."