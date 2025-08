Felle Wolff bijt van zich af: "Er was geen crisisoverleg!"

Het team van Mercedes heeft een onrustige week achter de rug. Na een rampzalig weekend in België werd er gesproken over een crisisoverleg op de fabriek in Brackley. In Hongarije ontkent teambaas Toto Wolff dat er sprake was van een crisisoverleg, en stelt hij dat de problemen zijn opgelost.

Het team van Mercedes had het afgelopen weekend zwaar op het circuit van Spa-Francorchamps. Jongeling Andrea Kimi Antonelli spinde in de sprint kwalificatie en werd vervolgens ook uitgeschakeld in Q1 in de kwalificatie. Op maandag verzamelde de topstukken van Mercedes zich op de fabriek in Brackley, en werd er in de media gesproken over een mogelijk crisisoverleg.

Was er sprake van een crisisoverleg?

Mercedes-teambaas Toto Wolff kan zich niet vinden in deze beweringen. De Oostenrijker reageerde fel in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Dat soort verhalen over een crisisoverleg zijn altijd onzin. We hebben elke week vergaderingen om te evalueren waar de auto staat en wat we kunnen verbeteren."

"En zo'n vergadering was er ook vorige week, ja. Dat was precies volgens planning, en onze coureurs waren er ook bij. Dat doen we regelmatig, elke paar maanden. Dat was dus dat 'grote' overleg waar over werd gesproken. Het was erg interessant."

Mercedes heeft ingegrepen

Mercedes heeft wel ingegrepen, want Antonelli reed in Hongarije weer met de oude achterwielophanging. Het is voor hem belangrijk om zelfvertrouwen terug te vinden, en volgens Wolff is dat gelukt: "Het probleem met de nieuwe achteras, die we al een paar races gebruiken, was dat de achterkant totaal instabiel was. Het gaf de coureurs dan ook geen vertrouwen."

"Nu hebben we dus weer de oude achteras op de auto's gemonteerd. Beide coureurs zeggen tegen ons dat het probleem daarmee verdwenen is. Dus: het was veel beter."

Mercedes sloot de dag af met een zevende tijd van Russell en een tiende tijd van Antonelli in de tweede vrije training.