Geblesseerde Alonso krijgt groen licht en stapt weer in bij Aston Martin

Fernando Alonso heeft goed nieuws ontvangen, en zal 'gewoon' deelnemen aan de tweede vrije training in Hongarije. De Spanjaard moest eerder vandaag de eerste vrije training overslaan vanwege een spierblessure aan zijn rug. Hij werd in deze sessie vervangen door Felipe Drugovich.

Het team van Aston Martin kwam vanochtend met groot nieuws naar buiten. Ze meldden dat Alonso sinds de Belgische Grand Prix kampte met een spierblessure aan zijn rug. Hierdoor moest hij de eerste vrije training overslaan, en mocht Drugovich dromen van een Formule 1-debuut. Dat feestje gaat echter niet door, en Alonso zal gewoon rijden.

Alonso keert terug

Aston Martin laat in een statement weten dat Alonso in de tweede vrije training weer plaats zal nemen in de AMR25. Volgens het team had Alonso ervoor gekozen om de eerste vrije training over te slaan, om zo de tijd die hij doorbrengt in de auto te minimaliseren. Deze beslissing werd genomen met het oog op de spierblessure aan zijn rug.

Volgens Aston Martin onderging Alonso in de ochtend nog een behandeling aan de rug, en heeft hij van de FIA groen licht gekregen om weer te rijden. Dat betekent dat hij weer een duo vormt met Lance Stroll, en dat Drugovich weer plaatsneemt op de reservebank.

Pech voor Drugovich

Aston Martin laat weten dat ze Drugovich dankbaar zijn voor zijn goede werk in de eerste vrije training. Ze stellen dat hij veel data heeft verzameld, wat nuttig is voor de recent geïntroduceerde updates. Drugovich noteerde in de eerste vrije training de zestiende tijd. Hij blijft de rest van het weekend aanwezig op het circuit, en zal als reservecoureur standby blijven staat voor als er iets met de coureurs is.

In principe zou Drugovich morgen nog kunnen instappen als Alonso toch te veel last heeft van zijn spierblessure aan zijn rug.