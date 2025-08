Marko slaat terug naar Mercedes: "Daar is geen bewijs voor!"

Max Verstappen maakte dit weekend bekend dat hij ook in 2026 voor het team van Red Bull Racing rijdt. Hij maakte een einde aan de geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes. Helmut Marko vertrouwt in Verstappen, en kan het niet laten om een sneer uit te delen naar Mercedes.

Verstappen werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Bij de in Brackley gevestigde renstal zou hij dan het zitje van George Russell kunnen innemen, maar dat gaat dus niet gebeuren. Verstappen blijft Red Bull trouw, en zal volgend jaar gaan kijken hoe goed het team het doet onder de nieuwe regels.

De overwegingen van Verstappen

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft al meerdere keren laten weten dat hij altijd op Verstappen vertrouwde. In een interview met F1-Insider wordt Marko geconfronteerd met het verhaal dat Verstappen zijn exit clausule nooit wilde gebruiken: "Ik weet niet wat zijn overwegingen waren, persoonlijk en met zijn management."

"Maar uit zijn uitspraken bleek dat het duidelijk was dat hij wilde blijven. Zelfs als de exit clausule wel was geactiveerd, weet niemand hoe de situatie er in 2026 uit zou hebben gezien."

Verhalen over Mercedes

De verhalen over een mogelijke overstap naar Mercedes waren zeer luid, ook omdat er werd beweerd dat de Duitse renstal volgend jaar een voorsprong kan hebben. In 2026 gaan er immers nieuwe motorische en sportieve reglementen gelden in de sport.

Marko begrijpt deze verhalen niet, en kan het bij het vervolg van zijn verhaal niet laten om een sneertje uit te delen: "Mercedes roept zichzelf uit tot leider in het klassement, maar daar is helemaal geen bewijs voor! Ook met het chassis is het onduidelijk wie de race gaat winnen. Er is veel onzekerheid. Vanuit Max zijn perspectief is het veel logischer om te blijven, ernaar te kijken, en als we volgend jaar misschien niet competitief zijn, dan kan hij zijn beslissing heroverwegen."