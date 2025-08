Pessimistische Marko heeft slecht nieuws voor Verstappen

Max Verstappen rijdt dit weekend in Hongarije zijn tweehonderdste Grand Prix voor het team van Red Bull. Een mooi resultaat zou deze mijlpaal nog mooier maken, maar Helmut Marko heeft er een hard hoofd in. De Red Bull-adviseur verwacht geen wonderen op de Hungaroring.

Verstappen wil met een zo goed mogelijk resultaat de zomerstop ingaan. De Nederlander staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, en zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris is vrij fors. In Hongarije introduceert Red Bull dit weekend weer een aantal updates, maar het is nog maar de vraag of ze hierdoor dichter bij McLaren gaan komen.

'Nooit ons beste circuit geweest'

Ook Red Bul-adviseur Helmut Marko heeft daar zo zijn twijfels over. In een interview met Krone Zeitung klinkt hij pessimistisch: "Hongarije is nooit echt ons beste circuit geweest, maar we nemen een paar kleine dingen mee en onze vorige update heeft het window van de auto al flink verbeterd. Als we op de tweede plek achter de McLarens kunnen eindigen, mogen we van geluk spreken. Maar ik zie het nu toch eerder gebeuren dat Ferrari er met die positie vandoor gaat."

Waarom heeft Red Bull het lastig?

Marko suggereert dat het niet vreemd is dat zijn Red Bull historisch gezien niet goed presteert in Hongarije. De Oostenrijker probeert dat duidelijk te maken: "Het is een baan met ontzettend langzame bochten, en dat is normaal gesproken niet ons sterkste punt."

"Maar Max heeft er wel wat goede races afgewerkt en hij heeft daar ook twee keer weten te winnen. Zo slecht is die baan nou ook weer niet voor ons."

Recordjacht

Verstappen zal zijn best goed doen in de jacht op de McLarens. Het is voor hem een historische plek, want hij wist hier zijn eerste pole position te veroveren. Als hij dit weekend weer de pole position pakt, dan verbreekt hij het record van Sebastian Vettel voor de meeste poles namens Red Bull.