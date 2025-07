Verstappen hekelt geruchten: "Ze willen alleen maar stoken!"

Max Verstappen heeft een einde gemaakt aan de geruchten over zijn toekomst. Verstappen rijdt ook in 2026 voor Red Bull, en hij stelt dat hij zich nog steeds thuis voelt bij het team. Hij reageert fel op alle verhalen, en stelt dat er mensen waren die het probeerde op te stoken.

Wekenlang was de toekomst van Max Verstappen het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes, en bij de Duitse renstal ontkenden ze de verhalen niet. Het zorgde voor ergernis bij Red Bull, en Verstappen bleef zwijgen over de zaak.

Stoken

Vandaag kwam er een einde aan deze stilte, en bevestigde Verstappen dat hij bij Red Bull blijft. Bij Sky Sports reageert Verstappen fel: "Mensen roepen zoveel tijdens een seizoen. Dat terwijl de enige die zich eigenlijk kan of moet uitspreken, zegt niets. Ik doe dat met opzet, omdat het geen zin heeft om van alles de wereld in te helpen. Dat zou voor iedereen hetzelfde moeten zijn. Sommige mensen houden ervan om de boel op te stoken of drama te creëren."

Verstappen hakte de knoop door

Terwijl de buitenwereld bleef speculeren, had Verstappen allang de knoop doorgehakt: "Voor mij is het altijd heel erg duidelijk geweest. Ook richting volgend jaar ben ik al met het team in gesprek over de plannen en dingen die we willen veranderen. Dat betekent dus ook dat ik volgend jaar bij het team blijft."

Vakantie op Sardinië

Voor de Belgische Grand Prix werden de verhalen met de dag feller toen Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff allebei werden gespot voor de kust van Sardinië. Daar wil hij nog iets over kwijt: "Als mijn boot naast die van Toto ligt, dan ligt mijn boot naast die van Toto. Je kan een persoonlijke relatie met iemand hebben, zelfs zonder werkrelatie."