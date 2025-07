Max Verstappen komt met groot nieuws: "Ik blijf bij Red Bull!"

Max Verstappen heeft een einde gemaakt aan alle speculatie over zijn toekomst in de Formule 1. De Nederlander heeft tijdens het persmoment in Hongarije bevestigd dat hij in 2026 gewoon voor Red Bull rijdt.

Het gonsde in de afgelopen weken van de geruchten over de toekomst van Verstappen. Na tegenvallende resultaten van Red Bull werd hij in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en dat werd ook niet ontkend door Toto Wolff.

Direct na de Belgische Grand Prix werd duidelijk dat Verstappens exit clausule is vervallen, en dat hij waarschijnlijk gewoon bij Red Bull blijft. Helmut Marko had dat al bevestigd, maar de hoofdrolspeler zelf bleef stil. Daar is nu een einde aan gekomen, want Verstappen heeft zijn toekomst zelf bevestigd tijdens zijn mediamoment op de Hungaroring.

Verstappen genoot van de verhalen

Verstappen reageerde voor het eerst op de geruchten van de afgelopen weken: "Het was best interessant om het te volgen, en de leuke hoeveelheid verhalen die eruit voortkwamen te zien. Ik heb er nooit iets over gezegd, omdat ik me gewoon focuste op de gesprekken met het team en hoe we onze prestaties kunnen verbeteren. Dat gaat over ideeën voor volgend jaar. Daarom heb ik er nooit iets aan toe te voegen."

Einde maken aan de geruchten

Verstappen vindt het vlak voor de zomerstop tijd om een einde te maken aan alle speculatie: "Ik denk dat het tijd is om alle speculatie te stoppen. Voor mij is het altijd heel erg duidelijk geweest dat ik zou blijven. Dat gevoel heerste ook in het team. We waren immers altijd in gesprek over wat we met de auto kunnen gaan doen. Als je niet geïnteresseerd bent om te blijven, dan stop je ook met praten over dat soort dingen. Dat heb ik echter nooit gedaan."

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap, en hij rijdt dit weekend zijn tweehonderdste race voor Red Bull.