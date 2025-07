'Max Verstappen zet Red Bull onder druk met nieuwe contacteis'

De kogel is door de kerk, Max Verstappen rijdt ook in 2026 voor het team van Red Bull Racing. Hij kan zijn exit clausule niet meer activeren, en gaat bij Red Bull jagen op nieuwe successen. Volgens Simon Lazenby heeft Verstappen voor volgend jaar een andere exit clausule in zijn contract staan.

Na afloop van de Belgische Grand Prix meldde De Telegraaf dat Verstappen ook in 2026 voor Red Bull rijdt. Hiermee werd een einde gemaakt aan een onrustige periode waarin Verstappen in verband werd gebracht met een overstap naar Mercedes. Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigde de berichtgeving van De Telegraaf, en dat betekent dat hij in 2026 onder de nieuwe regels op jacht gaat naar nieuw succes.

Wat er precies in de exit clausule van Verstappen stond, is nooit helemaal duidelijk geworden. Het lijkt er echter wel op dat een plekje in de top drie in het wereldkampioenschap voor de zomerstop, belangrijk was. Nummer vier George Russell kan hem niet meer inhalen, dus de exit clausule is al voor de Hongaarse Grand Prix komen te vervallen.

Nieuwe contracteis

Deze situatie komt ook ter sprake in de podcast van Sky Sports F1. Presentator Simon Lazenby stelt daar dat hij iets heeft gehoord over Verstappens contract in 2026: "Max heeft alle kaarten in handen. Hij kan nu bekijken wie de beste auto heeft, en dan zijn keuze voor 2027 maken. Wij begrijpen daarnaast ook dat hij voor volgend jaar een andere prestatie clausule in zijn contract heeft staan."

Lazenby deelt dan wat hij heeft gehoord over de nieuwe exit clausule van Verstappen bij Red Bull: "Als hij dan in de zomerstop niet eerste of tweede staat, dan mag hij naar een ander team vertrekken."

Nieuwe regels in 2026

In hoeverre de bewering van Lazenby klopt, zal volgend jaar blijken. Red Bull moet presteren, al is het nog onduidelijk hoe goed ze volgend jaar zullen zijn. In 2026 gaan er nieuw motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1. Red Bull gaat vanaf dan zelf krachtbronnen maken in samenwerking met Ford.