Rosberg komt met reactie na controversieel moment met Jos Verstappen

Nico Rosberg zorgde voorafgaand de Belgische Grand Prix voor de nodige ophef. De oud-coureur was aanwezig als analist van Sky Sports en verstoorde de gridwalk van Martin Brundle om Jos Verstappen een aantal kritische vragen te stellen. Rosberg kijkt nu met een grijns terug op dat moment.

De Duitser was op het circuit van Spa-Francorchamps aanwezig als analist. Toen Martin Brundle bezig was met zijn gebruikelijk gridwalk, brak Rosberg in om samen wat vragen te stellen aan Jos Verstappen. Hij werd gevraagd naar het recente ontslag van Christian Horner bij Red Bull Racing.

Jos Verstappen pleitte vorig jaar voor een vertrek van Horner, en in de afgelopen weken werd er sterk getwijfeld aan de toekomst van zijn zoon Max bij Red Bull. Rosberg vroeg aan hem of hij iets wilde zeggen over Horner, maar daar had Verstappen senior geen zin in. Rosberg reageerde scherp en stelde dat Jos Verstappen nu stil was.

Entertainment

Het moment ging al snel het internet over en zorgde voor de nodige controverse. Rosberg kijkt in de podcast van Sky Sports F1 lachend terug op het interview: "Ten eerste, het is leuk om te zien dat mensen het entertainment hebben gewaardeerd."

"Daar draait het toch om, of niet? De hele sport is daarop gebaseerd, niet dat ik het allemaal met opzet doe. Ik probeer gewoon de juiste vragen te stellen die interessant kunnen zijn. Ik ben het er overigens mee eens dat het kamp Verstappen niet betrokken is bij het vertrek van Horner."

Wat zat er achter het ontslag van Horner?

Rosberg laat zijn licht over de zaak schijnen: "Het voelde alsof Red Bull tot de conclusie kwam dat er onder Horner te veel talenten vertrokken. En het leek erop dat er bij Red Bull de afgelopen anderhalf jaar een negatieve spiraal was ontstaan, waardoor ze kozen voor een nieuw tijdperk om Red Bull te resetten, meer controle te krijgen en opnieuw te beginnen. Dat is denk ik de beslissing die ze hebben genomen."