Mercedes doet grote onthulling over Kimi Antonelli

Het team van Mercedes heeft een slecht weekend achter de rug. Volgens technisch directeur Andrew Shovlin heeft te mogelijk te maken met de aanpassingen aan de W16. Vooral Andrea Kimi Antonelli heeft het zwaar, in België zakte hij wederom door het ijs.

Shovlin merkte op dat de Mercedes momenteel lastig bleek te zijn. De Mercedes is erg afhankelijk van het weer, maar toch hadden de Mercedes-coureurs meer verwacht van hun auto in de omstandigheden van België.

Slechtere auto

De Mercedes is niet zo goed als verwacht, zo zegt Shovlin tegenover Motorsport.com: "Ik denk dat je in de recente kwalificaties hebt gezien dat George vertrouwt op zijn jarenlange ervaring in een Formule 1-wagen om het maximale uit een lastige auto te halen", legde Shovlin uit na de Grand Prix van België.

"Kimi heeft daar geen mogelijkheid toe, en dat is waarschijnlijk de reden waarom je de laatste tijd wat verschuivingen in zijn resultaten hebt gezien. Maar nogmaals, het komt erop neer dat we dat probleem moeten oplossen, want er is dit jaar nog een lange weg te gaan. Het is zeer waarschijnlijk dat we iets aan de auto hebben veranderd, en we moeten terug naar een basislijn waar alles weer normaal functioneert." Het is dus voornamelijk de ervaring die de Mercedes goed laat functioneren.

Zware tijd

"Kimi heeft een paar zware weekenden achter de rug, maar hij krijgt veel technische ondersteuning van Bono en de engineers aan die kant van de garage. Wij als team zijn ons er terdege van bewust dat we ons moeten richten op de zwakke punten van de auto, niet op de punten waar Kimi mee worstelt."

"En zoals ik al zei, George leunt op al zijn ervaring, waarvan een groot deel in het rijden van moeilijke auto's, om de kwalificatieronden eruit te halen. We vinden behoorlijk wat tijd tijdens de sessie."

Goed aan het leren

"Kimi zit in een steile leercurve en hij zal steeds beter worden als coureur", voegde Shovlin eraan toe. "Dat zijn eerdere prestaties beter waren dan nu, betekent vrijwel zeker dat de auto niet zo competitief is, en dat zie je terug in Georges resultaten. We hebben het al vaker gezien. Als een jonge coureur in een zeer goede auto rijdt, kan hij vaak echt indruk maken."