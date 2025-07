Red Bull gaat door het stof na blunder bij Tsunoda

Yuki Tsunoda ontving afgelopen vlak voor de kwalificatie de nieuwe vloer van Red Bull. Hij kwalificeerde zich als zevende, maar wist in de race geen punten te pakken.

Door een slechte strategie kwam de opgetogen Yuki Tsunoda achter Pierre Gasly te rijden. Tsunoda behaalde daardoor geen punten. De Japanner had sinds de Grand Prix van Miami geen Q3 meer gehaald.

Niet zijn schuld

Teambaas Laurent Mekies verklaart dat het niet de fout is van Tsunoda. Het team wilde Verstappen en Tsunoda in dezelfde ronde binnenhalen. Tsunoda werd echter te laat op de hoogte gebracht. Daardoor moest hij een ronde later binnenkomen en verloor hij te veel posities: "Het was onze fout", zei Mekies tijdens zijn persconferentie na de race. "We wilden hem in dezelfde ronde als Max Verstappen laten pitten, en alles was klaar, de crew was onderweg, alles was klaar om beide auto's te krijgen, en we belden hem gewoon te laat."

"Het is dus helaas onze schuld. En één ronde maakte vandaag een groot verschil – dus hij verloor, denk ik, drie of vier posities, waardoor zijn strijd om de punten uiteindelijk stopte."

Meer zelfverzekerdheid

Tsunoda werd ook zelfverzekerder door de nieuwe vloer. Het verbeterde de grip, en dat was een positief signaal. Mekies legt tijdens zijn persconferentie uit: "Hoewel we er veel publiciteit voor hebben gekregen, is het hier niets ongewoons of anders", zei Mekies.

"Je zet alles op alles om de nieuwste specificaties zo snel mogelijk op het circuit te krijgen. Je krijgt het voor de ene auto, dan voor de andere... en soms ben je verrast omdat de ene auto eerder binnenkomt, de andere later."

Grote verandering

"Dus zodra het beschikbaar kwam, stonden we voor de keuze: wachten tot het volgende weekend of gebruikmaken van die ietwat ongebruikelijke periode tussen de sprint en de hoofdkwalificatie, wat wel wat risico's met zich meebrengt. Het brengt wel wat risico's met zich mee, omdat het extreem krap was om de onderdelen van de auto te kunnen monteren."

Mekies eindigt zijn woordje met: "De crew heeft fantastisch werk geleverd, en zoals je hebt gezien, waren we eigenlijk iets te laat met de kwalificatie. En dan betaal je normaal gesproken een prijs, omdat de coureurs zich moeten aanpassen, en het is niet erg prettig om met een auto met nieuwe specificaties de kwalificatie in te gaan."

"Maar goed, we vonden dat het het risico en de moeite waard was, en Yuki heeft er fantastisch werk mee geleverd door zich tijdens de kwalificatie aan te passen en zeker een grote prestatieverbetering te realiseren en een zeer, zeer sterke kwalificatie neer te zetten."