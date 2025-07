Hamilton geeft Antonelli krachtige peptalk na zware periode

Mercedes-jongeling Andrea Kimi Antonelli kende in België een rampzalig raceweekend. Hij spinde in de sprint kwalificatie en verpestte zijn kwalificatie op de zaterdag. Antonelli heeft het zwaar, maar hij ontvangt veel steun vanuit de Formule 1-wereld. Ook Lewis Hamilton stak hem een hart onder de riem.

De 18-jarige Antonelli is bezig met zijn debuutseizoen in de Formule 1. Hij liet al een aantal mooie dingen zien met een sprintpole in Miami en een eerste podiumplaats in Canada. In de afgelopen raceweekenden had Antonelli het zwaar en noteerde hij meerdere nulscores.

Van kwaad tot erger

Op het circuit van Spa-Francorchamps ging het van kwaad tot erger. In de sprint kwalificatie spinde Antonelli, waardoor hij niet in staat was om zijn rondetijd te verbeteren. Hij viel af in het eerste kwalificatiegedeelte en was in de sprintrace niet in staat om zich naar voren te vechten.

Mislukte kwalificatie

Antonelli aasde op sportieve revanche, maar in de kwalificatie ging het wéér mis. Antonelli wist geen sterk rondje te rijden, en kwam niet verder dan de achttiende tijd. Hij viel weer af in Q1, en dat deed hem veel pijn. Met betraande ogen verscheen hij bij de media, en hij leek eventjes niet meer te weten wat hij moest doen. In de race wist hij geen vuist te maken, en kwam hij als zestiende over de streep.

Hamilton helpt Antonelli

Op zondagochtend werd Ferrari-coureur Lewis Hamilton gespot in het motorhome van Mercedes. Hij bracht een bezoekje aan zijn oude team, en sprak ook even met zijn opvolger Antonelli. De 18-jarige Italiaan liet aan de internationale media weten wat Hamilton tegen hem zei:

"Hij kwam hallo zeggen tegen het team, en we hebben zeker eventjes met elkaar gesproken. Hij zei tegen me dat ik mijn hoofd omhoog moet houden, en dat het normaal is dat je soms een slecht weekend hebt. Hij zei dat ik het geloof moest houden. Dat was heel erg fijn voor me."