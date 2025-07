Red Bull heerst in alternatief klassement in Belgische GP

Het team van Red Bull Racing hoopte afgelopen weekend in België mee te kunnen vechten om de zege. Uiteindelijk moesten ze genoegen nemen met de vierde plaats van Max Verstappen. In een alternatief kampioenschap waren ze wel oppermachtig in Spa-Francorchamps.

Red Bull was in de afgelopen jaren oppermachtig bij de pitstops in de Formule 1. De pitcrew van de Oostenrijkse renstal was een klasse apart, en dat leverde een tactisch voordeel op. Dit seizoen gaat het echter minder bij Red Bull in de pitlane. De pitstops vallen flink tegen, en het team van Ferrari nam de macht over in dit alternatieve kampioenschap.

Red Bull neemt de macht weer over

In de pitlane op het circuit van Spa-Francorchamps was Red Bull echter weer oppermachtig. De pitcrew van Red Bull verrichtte de snelste pitstop van het weekend door de banden van Yuki Tsunoda te verwisselen in 2,17 seconden. Daarmee waren ze nipt sneller dan Ferrari, waar Lewis Hamilton in 2,21 seconden een setje nieuwe banden kreeg. De top drie werd compleet gemaakt door Racing Bulls, dat de banden van Liam Lawson in 2,28 seconden verwisselde.

Doekje voor het bloeden

Het team van Mercedes belandde op de vierde plaats bij de pitstops in België, want Andrea Kimi Antonelli kreeg in 2,28 seconden een setje nieuwe rubbers. Het was slechts een doekje voor het bloeden, want Mercedes en Antonelli kenden een tegenvallend weekend.

Ferrari blijft oppermachtig

Het team van Sauber maakte de top vijf compleet, door in 2,31 seconden de banden van Gabriel Bortoleto te verwisselen. De teams van Aston Martin, Alpine, Williams (met twee pitstops) en wederom Ferrari maakten de top tien compleet in het pitstopklassement in België.

Het team van Ferrari heeft nog altijd de snelste pitstop van het seizoen op hun naam staan. Ze verwisselden eerder dit jaar de banden van Charles Leclerc in precies twee seconden.