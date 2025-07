Brown hoopt op interne strijd bij McLaren: "Daar houden we van"

Het team van McLaren was afgelopen weekend oppermachtig in de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps kwamen Oscar Piastri als eerste en tweede over de streep. Er werd geen echt duel uitgevochten, en dat vond CEO Zak Brown best jammer.

Piastri haalde zijn teamgenoot Norris in de openingsronde in, waarna de twee coureurs de hele race achter elkaar aan reden. Piastri maakte als eerste zijn pitstop en hij wisselde naar de mediumbanden. Norris dook een rondje later naar binnen voor een setje harde banden. Hij kwam in de slotfase nog dicht bij Piastri, maar maakte een paar kleine foutjes.

Tevredenheid bij McLaren

McLaren-CEO Zak Brown reageerde bij Viaplay op het resultaat: "Ja, ik ben natuurlijk heel erg blij. Onze jongens hebben het geweldig gedaan, en dat geldt ook voor ons team. Op het einde werd ik zelfs nog een beetje opgewonden toen ik zag dat er misschien nog een duel zou komen. Maar Oscar had alles goed onder controle."

Strategische keuzes

Brown legt uit waarom McLaren ervoor koos om Norris op de harde band te zetten: "We wisten niet wat het beste zou werken vanwege de weersomstandigheden, dus we dachten dat we de strategieën het beste konden splitsen. Uiteindelijk maakte het geen verschil, al kwamen de harde banden wat later op gang."

McLaren gaat niet ingrijpen

Piastri en Norris lijken nu de enig overgebleven titelkandidaten te zijn. In België kwam het net niet tot een duel, en dat vond Brown jammer. Hij benadrukt dat hij zich geen zorgen maakt, en dat McLaren niet gaat ingrijpen: "Nee, we houden ervan om ze te laten racen, dus ze zijn vrij om dat te doen. We zullen het per race bekijken, maar voorlopig gaat alles volgens plan."

Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. De Australiër heeft 266 WK-punten achter zijn naam staan, terwijl Norris nu staat op 250 punten.