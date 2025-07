Piastri trots op belangrijke zege: "Hadden alles onder controle"

Oscar Piastri heeft de Belgische Grand Prix op zijn naam geschreven. De Australische McLaren-coureur hield zijn hoofd koel na de lange regenpauze, en wist vervolgens zijn teamgenoot Lando Norris te verschalken. Na afloop was Piastri in zijn nopjes met zijn prestatie.

Piastri startte de Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps vanaf de tweede plaats. Nadat de race ruim een uur werd uitgesteld vanwege regenval, kwam hij goed weg bij de rollende start. Hij reed vlak achter zijn teamgenoot Lando Norris, en wist hem te verschalken op het Kemmel Straight.

Toen het tijd werd voor de slicks, koos Piastri voor de mediumbanden. Norris nam een andere gok, en liet een setje harde banden onder zijn auto plaatsen. Hierdoor wist hij het gat snel te dichten, maar kwam hij net te kort.

De beste kans om te winnen

Na afloop klonk Piastri tevreden in gesprek met interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Ik wist dat de eerste ronde mijn beste kans zou zijn om de race te winnen. Ik had een goede exit uit bocht één, en liftte daarna zo min mogelijk uit Eau Rouge. De rest van de race hadden we goed onder controle. Aan het einde had ik het een beetje lastig. Misschien waren de mediums niet de beste banden voor de laatste rondjes, maar we hadden het onder controle."

"Na gisteren was ik best teleurgesteld in mezelf, maar nu blijkt dat starten op de tweede plaats niet zo slecht was als ik had gedacht!"

Rollende start

Zijn inhaalactie in de eerste ronde bleek goud waard te zijn, zo gaf hij zelf ook toe: "Ik baalde dat het een rollende start was, want ik dacht dat dit mijn kansen zou verminderen. Ik had een goede exit na bocht 1, en was in staat op vlak achter Lando te blijven. Ik wist dat ik minder moest liften dan Lando en dat ik op de baan moest blijven."