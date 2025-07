Eindelijk succes voor Tsunoda: "Voel me een stuk beter!"

Yuki Tsunoda was één van de lichtpuntjes van de kwalificatie in België. Na een reeks teleurstellende resultaten bereikte hij in Spa Q3 en noteerde hij de zevende tijd. Tsunoda reageerde dankbaar, en was heel erg blij met zijn nieuwe vloer.

Tsunoda is sinds de Grand Prix van Japan de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Japanner begon aardig, maar in de afgelopen maanden zakten zijn resultaten in. Vooral in de kwalificaties had hij het lastig, maar gisteren ging het veel beter.

Tot zijn eigen verbazing had Red Bull de nieuwste vloer onder de auto van Tsunoda gemonteerd. Dit gebeurde vlak voor de kwalificatie, en hij bereikte direct Q3. Zijn achterstand op zijn teamgenoot Verstappen was fors, maar het was wel een stap in de goede richting.

Verrassing voor Tsunoda

Bij Motorsport.com deelde Tsunoda zijn enthousiasme. Hij was blij dat zijn team onverwachts de nieuwe vloer onder zijn auto schroefde: "Ik ben er blij mee! Het team heeft ook echt goed werk geleverd door me net voor de kwalificatie nog de updates te geven."

"Dat was echt groot genoeg om op deze positie te kunnen eindigen. Er zijn nog steeds wat onderdelen die moeten komen, maar de vloer was in ieder geval al een grote stap in de juiste richting en ik voel me zeker een stuk beter."

Meer grip

Tsunoda stelt dat de vloer hem meer grip opleverde: "We zagen al op papier hoeveel verschil het maakte, dat zagen we eigenlijk al meerder races geleden. Als je kijkt naar het verschil in rondetijd met Max en mij, dan was dat eigenlijk nooit extreem groot."

"Dus ik wist al dat we op de goede weg zaten, in de richting die voor mij werkt. Ik ben blij dat ik daarin verbeterd ben. Maar over het algemeen heb ik nu wat meer grip. De vorige specificatie was veel gevoeliger. Als je eenmaal gleed, of overstuurde, dan herstelde deze zich gewoon niet meer. Deze versie is beheersbaar, je kunt er wat agressiever mee rijden."