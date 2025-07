Pissige Hamilton hekelt ingrijpende beslissing van de stewards

Lewis Hamilton kende gisteren een zeer teleurstellende kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij overschreed de track limits, en viel daardoor af in Q1. Na afloop was Hamilton zwaar gefrustreerd, en hekelde hij het besluit van de stewards op zijn rondetijd te schrappen.

Hamilton stond in de gevarenzone aan het einde van het eerste kwalificatiegedeelte. Zijn rondje was goed genoeg voor een plekje in Q2, maar toen Hamilton bezig was met zijn uitlooprondje, kwamen de stewards met nieuws naar buiten. Hamilton was in Raidillon te ver over de witte lijn gegaan, en had dus de track limits overschreden. Zijn rondetijd werd geschrapt, en hierdoor viel hij terug naar de zestiende plaats.

'Ik ben het er niet mee eens'

Na afloop was Hamilton zwaar gefrustreerd, en liet hij aan de internationale media weten dat hij het eigenlijk niet eens was met de straf: "Nee, ik ben het er niet mee eens. Maar goed, ik lig er nu wel uit. Dit was de lijn die ik eigenlijk de hele tijd nam. Ik wil niet zeggen dat ik dat het hele weekend zo heb gedaan, maar andere coureurs deden precies hetzelfde. Dit was wellicht het verst dat ik ben gegaan."

Hamilton vindt het niet alleen erg voor zichzelf, maar ook voor zijn engineers: "Al het harde werk, al het testen, de filmdag die we laatst hebben gedaan, alle voorbereidingen. En dan kom je hier naar toe en dan overleef je Q1 niet eens! Dus ik vind het heel erg vervelend voor het team."

Kansen in de race

Hamilton denkt niet dat hij vandaag in de Grand Prix een rol van betekenis kan gaan spelen. Balend kijkt hij vooruit op de race: "Dat wordt heel erg moeilijk, als je kijkt naar welke op welke positie ik moet beginnen. Er zijn altijd mogelijkheden, maar we gaan het wel zien. Lastig."