Mekies ontevreden met eerste kwalificatie als Red Bull-teambaas

Laurent Mekies mag zijn eerste zaterdag als teambaas van Red Bull Racing een succes noemen. Red Bull-coureur Max Verstappen won de sprintrace vandaag en beide Red Bull-coureurs eindigden in Q3 tijdens de kwalificatie in België.

Het einde van de kwalificatie verliep niet zoals verwacht. Max Verstappen was minder snel dan gehoopt en dus start de Nederlander vanaf P4. Mekies zegt tegenover Viaplay dat hij dat best lastig vond.

Lastig moment

Nadat er gevraagd werd aan Mekies wat zijn mening erover was, zei hij: "Het was wel een beetje lastig, maar weet je, het is natuurlijk frustrerend om te verliezen, een plek te verliezen, om te verkopen voor, weet je, een paar duizend. Maar echt, de ronde was een stuk lastiger vergeleken met eerder in de kwalificatie."

"En weet je, in die context, de jongens van McLaren, we zitten in de buurt, weet je, twee tot drie tienden. Dus ik denk dat het ongeveer is waar we nu staan. En laten we eens kijken of we morgen kunnen vechten."

Morgen niet gegarandeerd perfect

"Nee. We vertellen het je na de race, maar het is waar. Weet je, vanochtend werkte het heel goed om heel agressief te zijn met downforce. We zijn heel, heel licht. Met het grote risico heeft Max fantastisch werk geleverd."

"Maar morgen, zoals je weet, is er natuurlijk ook kans op regen. De race is zeker langer, dus we vonden dat we wat tijd moesten nemen voor de auto. En, en, laten we eens kijken. We zullen het na de race weten, maar, weet je, we denken dat het waarschijnlijk helpt voor morgen." Momenteel staan de Red Bull-coureurs derde en zeventiende in het wereldkampioenschap. Samen hebben de coureurs 180 punten.

Daarmee staat Red Bull Racing vierde in het wereldkampioenschap. Het team staat achter de grote concurrenten. McLaren, Ferrari en Mercedes staan alle drie boven Red Bull in het constructeurskampioenschap.