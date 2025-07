Dolblije Leclerc in de war: "Snap er niets van"

Charles Leclerc start morgen vanaf P3 in België. De Monegask wist tegen het einde van de kwalificatie een snellere ronde dan Max Verstappen neer te zetten, dus mag Leclerc vanaf de derde plek starten.

De Ferrari-coureur zag het zeker niet aankomen. In gesprek met interviewer van dien Nico Rosberg zei Leclerc dat hij niet had verwacht om zo'n snelle ronde te rijden. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton haalde Q2 niet.

Erg blij

Nadat Rosberg vroeg of Leclerc deze ronde zag aankomen, zei hij: "Niet echt. Ik bedoel, ik ben erg blij vandaag. Het is vreemd om dat te zeggen, want het is nog steeds drie tienden en het is maar een derde plaats, maar ik had het niet verwacht."

"Ik denk dat we dachten dat we behoorlijk veel meer achter lagen. We wisten dat we iets meer in de auto hadden, natuurlijk, met de upgrade van dit weekend, maar we hadden het gisteren nog steeds moeilijk. Maar dat was een echt, echt goede ronde. En ik ben erg blij met die ronde, erg blij met hoe de auto aanvoelde", zo complimenteert Leclerc zijn team.

Auto bijna niets veranderd

Rosberg vroeg aan Leclerc of hij zijn auto compleet had veranderd. De Monegask antwoordde met: "Nee. Ik bedoel, het kost natuurlijk wel wat tijd om de upgrades die we aan de auto hebben gegeven optimaal te benutten. Dus er waren een paar kleine dingen die we hebben veranderd, maar niets groots."

"Het ging erom alles samen te voegen, en ik voelde me sinds de eerste ronde comfortabel met de auto. Dus ja. Het is goed om een kwalificatie te hebben waarbij je terugkijkt en weet dat je niets hebt laten liggen."

Max Verstappen

Charles Leclerc start morgen met Max Verstappen in zijn nek. De Nederlander won vandaag de sprintrace, maar wist zich vandaag niet te kwalificeren op de voorste startrij. Op de vraag of Leclerc veel rekening houdt met Verstappen, zegt hij: "Ik weet het niet. Ik weet het nog niet. Maar de racesnelheid zag er vanochtend in ieder geval erg sterk uit."

"Ik kon ze niet bijhouden. Dus, maar nogmaals, met de kleine veranderingen die we hebben doorgevoerd, hoop ik dat dit ons morgen, in de hoofdrace, een voorsprong geeft", zo eindigt Leclerc zijn interview.