Mekies beleeft droomdebuut en prijst het Red Bull-personeel

Laurent Mekies mag in zijn eerste raceweekend als Red Bull-teambaas direct juichen. De Fransman zag op het circuit van Spa-Francorchamps Max Verstappen de sprintrace winnen, en daar was hij trots op. Mekies deelt zijn complimenten uit aan het hele team.

Mekies nam ruim twee weken geleden het stokje over van de ontslagen Christian Horner. Hij stapte een team in waar het al maanden onrustig is, en waar er twijfel ontstond over de toekomst van superster Max Verstappen. In België ging het zonnetje letterlijk en figuurlijk weer schijnen. Red Bull had Verstappen de juiste afstelling gegeven, waardoor hij de McLarens kon afbluffen en achter zich kon houden.

Mekies is trots

Mekies is trots op de sprintzege van Verstappen, zo liet hij weten aan Sky Sports: "De jongens hebben het echt geweldig gedaan. Max stond alle vijftien rondes zwaar onder druk, maar uiteindelijk heeft hij niet één fout gemaakt. Ik denk dat hij en het team het maximale uit de auto hebben gehaald."

De Franse teambaas zag dat zijn manschappen alles goed onder controle hadden: "We hadden denk ik niet de snelste auto vandaag, maar we zijn erin geslaagd om de banden goed te managen en de McLarens onder controle te houden."

De strategische keuze van Red Bull

Red Bull koos voor een set-up met minder vleugel en meer topsnelheid, en dat pakte heel goed uit bij Verstappen. Maar de vraag is of Red Bull überhaupt wel andere mogelijkheden had: "Je bent nooit maar één optie, dus dat was nu ook niet het geval. De jongens kozen echter voor een agressievere keuze, en die komt met voor- en nadelen. Maar het lijkt erop dat dat vandaag goed uitpakte voor ons."

Red Bull krijgt nu een kans om een nieuw plannetje te bedenken voor de kwalificatie en de Grand Prix van morgen. De omstandigheden zullen morgen waarschijnlijk anders zijn, want er wordt veel regen verwacht.