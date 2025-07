Piastri baalt van zichzelf na teleurstellende sprintrace

Oscar Piastri wist zijn pole position niet te verzilveren in de sprintrace in België. Op het circuit van Spa-Francorchamps verloor hij de leiding aan Max Verstappen, en wist hij de agressief afgestelde Red Bull niet in te halen. Piastri baalde van zijn tweede plaats.

Piastri behield de leiding bij de start, maar wist dat het daarna lastig zou gaan worden in de volgende secties van de baan. Verstappen maakte geen fout, en haalde de McLaren in op het Kemmel Straight. Piastri probeerde in de veertien rondjes daarna de aanval te openen, maar Verstappen wist zijn positie elke keer weer te verdedigen. Voor Piastri zat er dan ook niet meer in dan de tweede plaats.

Niet genoeg snelheid

Piastri was niet tevreden met zijn resultaat, zo bleek toen hij zich na afloop uitsprak bij interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Ik deed mijn best om zo soepel mogelijk over de rechte stukken te komen, en niet te veel kansen op een tow te geven bij de start. Ik had echter niet genoeg snelheid op de rechte stukken, en toen had ik ook niet genoeg snelheid voor de vijftien rondjes daarna."

Frustraties

Zuchtend probeerde Piastri het daarna van de positieve kant te bekijken: "Het is nog steeds een goed resultaat, nog steeds een goed aantal punten. Het is nog maar de sprintrace, de grote punten worden morgen past uitgedeeld. Ik ben er dus wel blij mee, maar het is frustrerend dat ik hem niet kon inhalen."

Wat gaat McLaren nu doen?

De vraag is wat McLaren nu met de set-up moet gaan doen voor morgen: "Dat is een goede vraag. Het weer ziet er voor morgen best slecht uit, en dat betekent dat je waarschijnlijk niet met te veel vleugel wil rijden. Maar ik zou de sprintrace die we net hebben gehad niet graag willen herhalen."