Tsunoda zakt weer door het ijs: "Enorm frustrerend"

Yuki Tsunoda wist weer niet het derde kwalificatiegedeelte te gebruiken. In de sprint kwalificatie noteerde hij slechts de twaalfde tijd, en dat was niet waar hij op had gehoopt. Tsunoda stelt dat het close was, en hij is dan ook flink gefrustreerd.

Tsunoda hoopte dit weekend het gat met zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen te kunnen verkleinen. De Japanner zag er redelijk uit in de eerste vrije training, maar had het daarna zwaarder in de tweede training. Hij wist zich door SQ1 heen te worstelen, maar had het daarna minder makkelijk in SQ2. In de slotseconden werden er veel snelle tijden genoteerd, en daardoor viel Tsunoda net buiten de boot.

Kleine verschillen

De twaalfde tijd was het pijnlijke eindresultaat voor Tsunoda. Balend sprak hij zich na zijn te korte sessie uit voor de camera van Sky Sports: "Het is zoals gewoonlijk. Het was heel erg krap tijdens deze sessie en elk detail is heel erg belangrijk."

Tsunoda heeft in deze sessie alles gegeven, maar verder dan de twaalfde tijd wist hij niet te komen. Dat doet hem zeer: "Ik heb mijn best gedaan. Als je terugkijkt, dan zijn er waarschijnlijk wel een paar dingetjes die we kunnen gaan verbeteren. Maar goed, ik weet nu tenminste wel op welke gebieden ik me kan gaan verbeteren."

Frustratie

Voor Tsunoda is het positief dat hij weer het tweede gedeelte van de kwalificatie wist te bereiken, maar dat is vanzelfsprekend niet het resultaat waarvoor hij is afgereisd naar de Ardennen. Zijn eindoordeel over de vrijdag op Spa is dan ook heel erg duidelijk: "Dat we niet doorgaan als de verschillen zo klein zijn, is echt heel erg frustrerend."

Geen straffen uitgedeeld

Tsunoda kon na afloop opgelucht ademhalen, want hij moest zich voor twee zaken melden bij de stewards. Hij kreeg een reprimande voor het feit dat hij zich niet hield aan de voorschriften van de wedstrijdleider, en hij moest zich melden voor een moment met Pierre Gasly. De stewards gaven de Fransman geen straf.