Zwaar gefrustreerde Hamilton reageert kortaf op vragen na sprintblunder

Lewis Hamilton kende een rampzalige sprint kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. De zevenvoudig wereldkampioen spinde in SQ1, en kwam daardoor niet verder dan de achttiende tijd. Na afloop maakte hij een gefrustreerde indruk, en bleef hij kortaf.

Hamilton kende een korte middag op het iconische Belgische circuit. De zevenvoudig wereldkampioen maakte in zijn Ferrari een kleine fout in zijn eerste run. Hierdoor kwam alle druk te liggen op de tweede run, en Hamilton leek op weg te zijn naar een plekje in de tweede sessie. Hij spinde echter bij het ingaan van de laatste bocht, waarna hij zwaar teleurgesteld bleef wachten totdat alle coureurs hem waren gepasseerd.

Geen zin in lange antwoorden

Na afloop had Hamilton geen zin om uitgebreide antwoorden te geven op de vragen van Sky Sports. Toen hij werd gevraagd wat er gebeurde, was hij duidelijk: "Ik ben gespind." Als hij de vraag krijgt of het kwam door een rear lock, was hij weer heel duidelijk: "Dit was de eerste keer in mijn loopbaan." Hoe voelde de auto over het algemeen: "Niet geweldig. Er valt niet zoveel over te zeggen."

Hamilton is zwaar gefrustreerd

Over de updates die Ferrari had meegebracht naar Spa, had hij ook geen goed woord over. De Brit kijkt dan ook niet met een positief gevoel naar de zaterdag: "Morgen is het weer een nieuwe dag. Dus we gaan weer proberen om... Ik ben natuurlijk echt enorm gefrustreerd." Balend gaat de Britse Ferrari-coureur verder met zijn verhaal: "Hier zit heel erg veel werk in, en om dan hier te staan is niet heel erg fijn. Dus ik hoop dat het morgen beter zal gaan."

Hamilton zal deze dag snel willen vergeten, ook omdat zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc wel een sterke dag kende. De Monegask reed een puike sessie en dat was goed voor de vierde tijd.