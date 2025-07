Nuchtere Norris kan leven met derde tijd: "Het is maar de sprint"

Lando Norris moest vandaag genoegen nemen met de derde tijd in de sprint kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps in België. In de laatste sessie kwam hij als eerste de baan op, wat een nadeel was. Na afloop bleef Norris sportief en accepteerde hij zijn verlies.

In SQ3 duurde het zeer lang voordat de coureurs de baan opkwamen. Norris trapte uiteindelijk het bal af, en Red Bull stuurde Verstappen snel de fastlane in. Hierdoor kwam hij tussen Norris en Oscar Piastri de baan op, waardoor Norris moest pushen om Verstappen geen slipstream te geven. Hij noteerde hierdoor de derde tijd, met een flinke achterstand op Piastri en Verstappen.

'Ik was niet snel genoeg'

Norris accepteerde zijn verlies en sprak zich na afloop uit bij Sky Sports. Hij legde uit wat er aan de hand was: "Ik was niet snel genoeg, denk ik. Het was niet mijn beste rondje, maar het gat met de top was nog steeds heel erg groot. Ik ben niet zo teleurgesteld, want dit is slechts voor de sprintrace, dus het is niet het einde, we hebben wat dingen om aan te werken."

Norris heeft de punten nodig in titelstrijd

Norris lijkt niet al te veel waarde te hechten aan de sprintrace, en dat is opvallend. Hij kan namelijk het gat met zijn teamgenoot Oscar Piastri gaan verkleinen, maar hij weet ook dat het een zware strijd zal gaan worden.

Norris haalt er zijn schouders over op, en gaat verder met zijn verhaal: "Het is nog maar vrijdag, dus ik baal er niet heel erg van. Ik ben natuurlijk niet het aller vrolijkst, maar we moeten vannacht gewoon wat werk gaan verrichten, dat is alles."

Norris start de sprintrace morgen vanaf de tweede startrij, vlak achter zijn teamgenoot Piastri en Max Verstappen. Norris deelt de tweede startrij met Ferrari-coureur Charles Leclerc.