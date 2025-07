'Verstappen neemt ingrijpend besluit over Red Bull-toekomst'

De toekomst van Max Verstappen is nog altijd hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar hij wil er zelf niets over kwijt. Volgens de nieuwste geruchten zou hij volgend jaar bij Red Bull blijven, maar houdt hij de opties open voor 2027.

Verstappen staat tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing. Het is echter nog maar de vraag of Verstappen dit contract gaat uitdienen, want er gaan veel geruchten rond over een mogelijke overstap naar Mercedes. In Spa stelden beide partijen echter dat er geen overstap komt, maar mogelijk gaat dit verder in de toekomst wel gebeuren.

Verstappen hakt de knoop door

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport heeft Verstappen echter de knoop doorgehakt. Het medium stelt dat Verstappen volgend jaar bij Red Bull blijft, maar dat alle opties openblijven voor 2027. Volgens AMuS treedt de veelbesproken exitclausule na dit weekend in werking. Ze stellen dat Verstappen kan vertrekken als hij na dit weekend niet in de top drie zou staan.

Verstappen staat momenteel derde in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft achttien punten voorsprong op nummer vier, Mercedes-coureur George Russell. Volgens AMuS is het duidelijk dat Verstappen in 2026 bij Red Bull blijft. Volgens het medium heeft Verstappen door laten schemeren dat hij bij Red Bull blijft, ook al kan dat een verkeerde keuze zijn met het oog op de nieuwe regels die in 2026 gaan gelden.

Overstap in 2027 mogelijk

Auto, Motor und Sport stelt dat Verstappen eind 2026 wel een overstap kan gaan maken. Voor 2027 zijn er namelijk nog veel zitjes beschikbaar, en als hij een fout heeft gemaakt met zijn keuze, kan hij dat nog gaan rechtzetten.

Het Duitse medium stelt dat Verstappens management deze vrijheid voor 2027 heeft geëist. De recent ontslagen Christian Horner zou dit hebben geweigerd, en dit zou hebben meegespeeld bij zijn vertrek.