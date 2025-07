Red Bull voert ingrijpende updates door aan auto Verstappen

Het raceweekend op het circuit van Spa-Francorchamps in België gaat vandaag van start met de eerste vrije training. Aangezien het gaat om een sprintweekend, is dit het enige moment om de auto onder de knie te krijgen. De sessie wordt belangrijk voor Red Bull, want ze introduceren meerdere nieuwe onderdelen.

De zomerstop staat voor de deur in de Formule 1, maar dat betekent niet dat de teams stil zitten. De focus zal snel verschuiven naar het ontwikkelingsproces voor de auto's van 2026, maar in Spa zijn er nog wel veel updates. Ook bij Max Verstappens team Red Bull Racing hebben ze niet stilgezeten.

Updates van Red Bull

Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat ze meerdere nieuwe onderdelen meenemen naar het circuit in de Belgische Ardennen. Red Bull introduceert dit weekend een nieuwe voorvleugel, waarbij het eerste en het tweede element zijn aangepast. Ook de sidepod inlet is aangepast, maar dit heeft meer te maken met de betrouwbaarheid.

Door de veranderingen bij de sidepod inlet zijn er ook wijzigingen doorgevoerd bij de engine cover. Volgens Red Bull gaat het erom dat alles hierdoor beter met elkaar in verbinding staat, en dat de sidepod beter kan worden gelinkt aan de vloer. Ook de voorwielophanging is aangepast, en ook dit heeft te maken met de sidepod inlets. Red Bull voert daarnaast ook een aantal veranderingen door aan de achterzijde van de auto.

Langverwachte update van Ferrari

Red Bull is zeker niet het enige team dat dit weekend nieuwe updates doorvoert aan de auto's. Ook bij Ferrari is er een ingrijpende verandering doorgevoerd. Zoals verwacht introduceert de Italiaanse renstal een nieuwe achterwielophanging. Hiermee werd eerder al getest tijdens een filmdag op het circuit van Mugello. Het team van Mercedes voert aanpassingen door aan de voorvleugel en de rear corner.

Verder komen ook de teams van Aston Martin, Racing Bulls en Williams met grote updatepakketten.