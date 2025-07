Hamilton doet alsof zijn neus bloed en ontkent geheime Ferrari-test

Het team van Ferrari verschijnt dit weekend aan de start met een nieuwe achterwielophanging. Tijdens een speciale filmdag op het circuit van Mugello werd er al mee getest, maar Lewis Hamilton wil er niets over zeggen. De Brit doet alsof zijn neus bloed op het moment dat het onderwerp ter sprake komt.

Bij het team van Ferrari moest men hard aan de bak in de vrije weken na de Britse Grand Prix. De coureurs konden niet afreizen naar een tropisch oord, want ze moesten zich melden op het circuit van Mugello. Op de Toscaanse baan werd er een filmdag afgewerkt, wat betekent dat er met de huidige auto mocht worden gereden. Wel zitten er strenge regels verbonden aan deze filmdagen.

Ferrari gebruikte de dag niet alleen om beeldmateriaal te schieten, maar ook om wat te testen met de nieuwe achterwielophanging. De testresultaten waren positief, want dit weekend op Spa maken Hamilton en Charles Leclerc gebruik van het nieuwe onderdeel.

'We hebben niets getest'

In de Belgische paddock werd Hamilton naar de nieuwe achterwielophanging gevraagd. Bij de internationale media deed hij alsof zijn neus bloed: "Nou, we hebben niet getest. Het was in de basis gewoon een dag om te filmen. Ik heb maar iets van tien rondjes gereden om te filmen, dus het was geen test."

Geen verschil

Hij stelt dat hij geen verschil merkte: "Hetzelfde als voorheen, als de week daarvoor. We gaan de nieuwe ophanging op vrijdag testen en ik weet zeker dat we daar weer dingen van gaan leren, dus we gaan uitzoeken hoe we dat moeten fintunen en hoe we het maximale eruit kunnen halen. Op de simulator maakt het geen verschil, maar ik weet zeker dat er wel voordelen zullen zijn op verschillende ondergronden."

Positieve signalen

Hamilton klinkt in ieder geval positief: "Het positieve voor mij is dat we aankwamen op de filmdag en dat we meteen al zagen dat er dus nieuwe dingen aan zitten te komen. Je ziet dat we aan het ontwikkelen zijn. Over het algemeen hadden we een aangepaste vloer in Bahrein, maar daarna duurde het wat langer toen we in Oostenrijk een nieuwe update hadden."

"Wat de snelheid betreft was dat nog niet helemaal wat we ervan hadden verwacht, en als je kijkt naar de andere teams... Zij brengen elk weekend iets mee, zoals Red Bull en Mercedes vaak doen. Dus ik was vooral blij om te zien dat er in de fabriek hard wordt gewerkt. Er verandert veel, maar het kost tijd om daar de resultaten van te zien. Dus ik ben heel dankbaar dat het nu gebeurt."