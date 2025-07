Lawson openbaart bericht van Horner na Red Bull-ontslag

Liam Lawson heeft onthuld dat hij na het ontslag van Horner kort met hem gesproken heeft. De Nieuw-Zeelander heeft onder Horner twee races gereden, maar werd toen al vervangen door Yuki Tsunoda.

Horner werd begin deze maand ontslagen als teambaas van Red Bull Racing. Laurent Mekies neemt het stokje over van Horner. De Franse Mekies is de oude teambaas van Liam Lawson bij Racing Bulls.

Niet raakte

Liam Lawson zegt verrast te zijn, maar niet geraakt door het feit dat Horner niet meer bij Red Bull Racing aan de leiding staat: "Ik ontdekte hetzelfde als iedereen in de media. Ik weet niet meer wanneer het werd aangekondigd, maar ik ontdekte het pas achteraf", vertelde Lawson aan de internationale media.

"Het was niet iets wat we verwachtten, maar natuurlijk veranderen dingen in de Formule 1, en het was verrassend dat deze veranderingen er waren. Maar vanuit mijn perspectief verandert het niet zoveel aan wat ik probeer te bereiken en waar ik aan werk."

Contact

Toen er aan Lawson werd gevraagd of hij contact met Horner heeft gehad, antwoordde hij: "Ja, het was net na het sms'je, kort," zei hij, voordat hij uitweidde over zijn relatie met Horner. "Het was absoluut moeilijk om door te komen, en ik heb duidelijk gemaakt dat ik het niet de juiste manier van handelen vond." Na twee races was de samenwerking tussen Horner en Lawson al voorbij.

"Maar het is een professionele relatie, en als we hier werken, is alles heel professioneel, en daarom is er niet veel veranderd. We hadden niet veel tijd om echt na te denken, en ik was meteen bezig met een nieuw raceweekend, en dat is sindsdien zo gebleven." Liam Lawson heeft onder Horner geen punten behaald. De Nieuw-Zeelander viel zijn eerste race uit, maar behaalde in zijn tweede race de twaalfde plek.