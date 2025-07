Met het oog op de ingrijpende reglementswijzigingen in 2026 houdt Max Verstappen nog veel opties open. Vooralsnog heeft de Nederlander een contract bij Red Bull tot en met 2028 en zal waarschijnlijk het nog wel eventjes uitzingen bij de formatie uit Oostenrijk nadat Mercedes toch de voorkeur aangeeft aan het huidige rijdersduo met George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

De viervoudig wereldkampioen benadrukt wel dat niemand precies weet wat de toekomst brengt in de Formule 1.

Geluk of niet?

Succes vaak samenhangt met timing en teamkeuze. Fernando Alonso is in negatieve zin daar een levende voorbeeld van door veel te switchen naar teams die op voorhand de beste papieren te hebben, maar in de praktijk daar niks van terecht komt. De Red Bull-coureur stelt toch dat je wel deels invloed heb op het eigen succes. ''Volgend jaar is een groot vraagteken voor iedereen," vertelde hij aan The Athletic. "Voor mij hoop je gewoon dat je bij het juiste team zit, en… ik wil niet zeggen ‘geluk hebben’ — maar op een bepaalde manier heb je dat wel. Want als je een goede coureur bent en je team maakt ineens een grote stap, dan weet je dat je een kans hebt om te winnen. Zo werkt F1 nu eenmaal."

Toekomst

De geruchten rond Verstappens toekomst zijn dit seizoen volop aanwezig, mede door de onrust binnen het Red Bull-team en het vertrek van diverse sleutelfiguren. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte eerder openlijk met het idee om Verstappen binnen te halen, maar lijkt inmiddels zijn koers te hebben gewijzigd. Toch laat Verstappen zich niet van de wijs brengen. De Nederlander benadrukt dat hij zich vooral richt op zijn eigen werk en directe omgeving. "Ik weet wat ik heb gedaan om hier te komen. Ik weet wat ik al heb bereikt in deze sport, en ik focus me op mezelf, op de mensen om me heen. Het team en mijn familie. Ik doe wat ik moet doen op de baan, en daarnaast leef ik gewoon mijn leven met al mijn passies. En natuurlijk met mijn familie. Voor mij leidt het me niet af van wat ik hier doe."