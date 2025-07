Colapinto afgemaakt: "Dit heeft niets met de sport te maken"

De Formule 1 gaat richting de zomerstop. Het lijkt erop dat Alpine-coureur Franco Colapinto nog twee races extra de tijd krijgt om zichzelf te bewijzen. De Argentijn heeft nog geen punten behaald in zes races.

Oud-coureur Christian Danner zegt dat Franco Colapinto een voordeel heeft ten opzichte van Jack Doohan. De Australiër heeft veel minder geld dan de Argentijn. In augustus 2024 maakte Alpine haar rijdersduo bekend voor dit seizoen.

'Doohan is leuker'

"Ik vond Doohan bijna leuker, omdat hij niet zo warm werd onthaald door het team - laten we het zo zeggen", zo legt Danner uit aan Sport.de. "Bij Alpine ging hij van de regen in de drup." Jack Doohan heeft de eerste zes races van het seizoen mogen rijden, maar had geen punten behaald.

Jack Doohan startte zijn F1-carrière al in 2024 in de laatste race van het seizoen. De Australiër verreed de Grand Prix van Abu Dhabi in plaats van Esteban Ocon. De Fransman ging weg bij het team en dus besloot Alpine om Doohan toen al te laten starten. Na zes races in het 2025-seizoen werd Doohan gedegradeerd naar de rol van testcoureur.

Grootste factor

De grootste factor die meespeelt rondom het aanblijven van Colapinto is geld, aldus Danner bij Sport.de: "Een enorm voordeel aan de kant van Colapinto, en dat heet dollars. Een bak met geld en het potentieel van een Argentijnse Grand Prix hangen van hem af. Het heeft niets met de sport te maken. Het heeft niets met de sport te maken."

De Argentijnse Grand Prix staat op het punt om een poging te wagen voor een comeback. Er worden veel maatregelen genomen, zoals een nieuw ontwerp voor het circuit in Buenos Aires, en Franco Colapinto is erg geliefd in Argentinië. Deze reden is superinteressant voor Alpine om Colapinto bij zich te houden, ook al heeft de Argentijn nog geen punten behaald dit seizoen.