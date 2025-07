Red Bull haalt nieuwe ster in huis: "Hij behoort echt tot de top"

Laurent Mekies stapt dit weekend in België voor het eerst de paddock in als teambaas van Red Bull Racing. De Fransman is niet zo bekend bij het grote publiek, maar volgens Alan Permane gaat alles goed komen. Hij stelt dat Mekies tot de top behoort.

Mekies was in de afgelopen anderhalf jaar de teambaas van Red Bulls zusterteam Racing Bulls. Daar liet hij een goede indruk achter, en voor Red Bull was het dan ook geen groot vraagstuk toen ze zochten naar een opvolger van de ontslagen Christian Horner. Mekies werd bij Racing Bulls opgevolgd door Alan Permane, die zeer lovend is over hem.

Topkerel

Permane is enorm onder de indruk van Mekies, en dat mag iedereen weten. In gesprek met Motorsport.com legt Permane dat uit: "Ik denk dat ze echt een topkerel krijgen. Hij is echt een mensenmens. Hij is een racer die het vak door en door kent, maar ook uitzonderlijk goed is in het omgaan met mensen. In mijn 36 jaar in de Formule 1 heb ik met heel wat teambazen samengewerkt, maar hij staat echt aan de top."

Grote schoenen om te vullen

Permane krijgt het nu zelf ook drukker. Hij zit sinds vorig jaar aan de pitmuur van Racing Bulls, maar zal nu meer op zijn bordje krijgen: "Voor mij zijn het enorme schoenen om te vullen. Gelukkig beschikken we over een sterk managementteam in zowel Milton Keynes als Faenza en die mensen zijn fantastisch. Ik ken ze heel erg goed, want ik maakte in de afgelopen achttien maanden al deel uit van het team en ze helpen me met de overgang. Maar zoals ik eerder al zei: Red Bull krijgt iemand aan het hoofd die heel erg goed en zeer bekwaam is."

Mekies is pas de tweede teambaas uit de historie van Red Bull Racing. Zijn voorganger Christian Horner was sinds 2005 verbonden aan de Oostenrijkse renstal.